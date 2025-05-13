Одно из предприятий «СУЭК-Красноярск» отгрузило 1,2 млрд тонн угля

Юбилейную тонну угля отгрузили горняки Бородинского разреза АО «СУЭК-Красноярск». В СУЭК, крупнейшей угольной компании страны, которую основал в 2001 г. предприниматель Андрей Мельниченко, Бородинский разрез включен в 2002 году.

Каждый год предприятие добывает более 25 млн тонн. Бородинский разрез является наиболее мощным предприятием открытой добычи угля.

В общей сложности с начала работы предприятия работники предприятия добыли 1,2 млрд тонн угля. Для отгрузки юбилейной тонны был задействован экскаватор ЭРП-2500 № 4, так как именно этому гиганту принадлежит огромное количество производственных рекордов. В истории «четверки» на Бородинском разрезе – отгрузка 145 млн тонн угля.

В юбилейной отгрузке приняли участие и передовики производства, машинисты экскаватора Виталий Синицын с Борисом Шакировым (победители конкурсов профессионального мастерства, обладатели ведомственных и корпоративных наград, кавалеры знака «Шахтерская слава»), и помощники машиниста, начинающие специалисты Максим Скворцов, Сергей Сионин и Александр Шелепин.