«Одуванчик добра» и «Звёзды хайпа»: Леонид Агутин собрал таланты в Красной Поляне

2 июля в рамках VI Форума Леонида Агутина на Курорте Красная Поляна состоялось торжественное открытие скульптуры Григория Потоцкого «Одуванчик добра» — символа объединения, света и человеческой теплоты. Проект был реализован при партнёрстве благотворительного фонда «География Добра» и Форума Aguteens. Новая скульптура стала не только арт-объектом, но и важной метафорой миссии форума — делиться добром, идеями и вдохновением.

«Доброта и благодарность — главный закон человечества», — сказал Григорий Потоцкий, представляя собравшимся скульптуру.

На открытии скульптуры в качестве спикеров выступили исполнительный продюсер Форума Галина Шевченко, генеральный продюсер Форума Светлана Митрофанова, директор благотворительного фонда «География Добра» Оксана Одегова и знаменитый диджей и продюсер, изменивший клубный формат в России, Фёдор Фомин.

«Сегодня состоялось торжественное открытие символа доброты – скульптуры «Одуванчик добра». Эта скульптура – не просто арт-объект. Это наше послание миру, наш призыв сохранять в себе умение делиться теплом, даже в самых сложных обстоятельствах. Мы верим, что благодаря партнёрству Фонда «География Добра» и форума Леонида Агутина сможем вдохновить сотни семей на осознанную и добрую жизнь – полную смысла, любви и уважения», — директор Фонда Оксана Одегова.

Праздничные мероприятия открылись традиционным шествием участников форума во главе с Леонидом Агутиным — идейным вдохновителем проекта. Яркая колонна юных участников, педагогов, волонтёров и звёзд прошла по улицам, задавая позитивный тон всему дню.

Форум Aguteens проводится уже шестой год подряд и за это время стал важной платформой для развития талантливой и творческой молодёжи. Проект неизменно поддерживает молодёжные инициативы, искусство, семейные ценности и стремление к самореализации, объединяя детей, родителей, наставников и представителей культурного сообщества.

После шествия состоялось официальное открытие Форума, на котором выступили организаторы и партнёры. Они отметили, что Aguteens за шесть лет стал уникальной площадкой для молодых и креативных, где рождаются важные инициативы, проекты и дружбы.

«Наш форум создан для поддержки юных талантов. Мальчишкам и девчонкам, которые мечтают проявить себя, развить то, что в них уже есть, или найти именно своё призвание», — Леонид Агутин.

«Форум Агутина — это масштабная творческая площадка, где дети и их родители каждое лето развиваются, растут, находят себя в творчестве. Для нас первоочередно поддержание культурного кода и семейных ценностей. И судя по тому, что я вижу из года в год, по счастливым глазам детей и их родителей, у нас всё получается», — генеральный продюсер форума Светлана Митрофанова.

Кульминацией вечера стал масштабный концерт «Звёзды хайпа на VI Форуме Агутина», где молодёжные кумиры и популярные артисты зажгли сцену энергичными выступлениями. Среди звёзд, выступавших в этот вечер: Валя Карнавал, ЦУ Е ФА, GAVRILINA, MONA, SERYBKINA, Мария Янковская, МILANA STAR, Фогель, SASHA STONE, Konfuz, WALLEM, KAYA, Miroslava&Zlata&Даша Да, Артур Пирожков и другие. Ведущими концерта были Валя Карнавал и Женя Лизогуб. Этот музыкальный вечер на поляне 960 стал ярким завершением первого дня и подарил участникам мощный заряд вдохновения на всю программу форума.

«Звезды Хайпа» – это свежий взгляд на современную музыку, яркие голоса и актуальные тренды, завоевавшие миллионы поклонников. Уникальная концепция, разработанная «Русской Медиагруппой» и музыкальным продюсером Светланой Столповских уже пять лет назад, зарекомендовала себя как неизменно яркое событие, способное объединить самых разных людей.

В этом году «Русская Медиагруппа» выступила официальным информационным партнером VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина.

Форум Aguteens продолжается. Впереди — насыщенные дни общения, мастер-классов, лекций, творческих лабораторий и социально значимых проектов.