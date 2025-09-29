«Ошибается только тот, кто ничего не делает»: Иван Костров снова работает в кино

После затяжного перерыва в карьере актер Иван Костров снова оказался в кадре. Его новая работа — эпизодическая роль Дениса в телевизионном сериале «Райский» на канале «Россия 1». Для Кострова это не просто очередная строчка в фильмографии, а результат усиленной работы за последние полгода.

Весной актер прошел целую серию проб, которые завершались отказами. «Отказы следовали один за другим, и я даже начал сомневаться в себе», — признался Иван на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Его сомнения стали толчком к работе над собой: тренинги, актерские мастер-классы, анализ прошлых ошибок и новые техники самопроб. Он изучал голоса режиссеров, смотрел разборы кастингов и даже записывал свои репетиции на видео, чтобы увидеть свои недочеты со стороны. Итогом работы над собой стало приглашение в проект федерального уровня. Сам артист называет это «долгожданным чудом».

На площадке Костров с ходу вжился в образ Дениса — персонажа, который появляется всего в нескольких сценах, но требует точной эмоциональной подачи. Иван признается, что эпизодические роли не так просты, как кажутся: нужно с ходу войти в образ, раскрыть характер персонажа с первого дубля и не потеряться на фоне опытных актеров. «Да, я пару раз забывал текст. Но ошибается только тот, кто ничего не делает», — признается Иван.

Съемочная группа отметила дисциплинированность и собранность Ивана. По словам ассистента режиссера, Иван приходил на съемочную площадку раньше остальных, чтобы освоиться и почувствовать атмосферу локации. Коллеги по кадру отмечают, что Иван быстро адаптируется к корректировкам и меняет подачу в зависимости от замечаний постановщика.

Особое внимание привлекло короткое видео со съемочной площадки, которым Иван поделился на своей страничке во «ВКонтакте». Актер показал свой трейлер, где между дублями он мог отдыхать, репетировать и обсуждать сцены с коллегами. Его ролик — пример честного взгляда на съемочный процесс без глянца и прикрас.

Для Ивана Кострова участие в съемках сериала «Райский» — это новая точка отсчета. «Хочу двигаться дальше: от второстепенных ролей плавно переходить к главным. Я считаю себя вполне готовым к более серьезным ролям», — говорит актер. Иван наполнен уверенностью и энтузиазмом, а его слова звучат более чем убедительно.