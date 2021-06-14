Основатель WR Group Вадим Розенштейн рассказал на ПМЭФ-2021 об уникальных возможностях кризиса

Обладатель престижного статуса «ПМЭФ Юниор» Вадим Розенштейн выступил в рамках форума на дискуссионной площадке «Век учись: Образовательные траектории молодых профессионалов и компетенции будущего». Основатель WR Group отметил, что современный специалист должен использовать все возможности, в том числе и экономические вызовы. Он рассказал, что холдинг, правильно среагировав на ситуацию с пандемией, увеличил оборот компании в четыре раза: «В кризис мы открыли новое направление бизнеса!», — подчеркнул Розенштейн. Как сообщает «КоммерсантЪ», топ-менеджер рассказал о важности самообразования, которому в команде WR Group уделяется большое внимание. В свое время глава международного холдинга окончил Высшую школу экономики и менеджмента в Германии, Институт менеджмента в Швейцарии. WR Group поддерживает Фонд «Контент» и одаренных школьников и студентов начальных курсов высших учебных заведений экономической направленности.