Останки солдат Красной Армии захоронены в ходе экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе»

В Калужской обл. (Барятинский район) завершилась XII Международная военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая длилась на протяжении двух недель. В качестве организаторов мероприятия фигурировали Роспатриотцентр Росмолодёжи и Поисковое движение России. Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Минобороны РФ, Правительства Калужской области и Фонда президентских грантов.

Елена Беликова, возглавляющая Роспатриотцентр Росмолодежи, рассказала, что в течение прошлого года поисковиками обнаружено 112 красноармейцев, удалось установить имена четверых из них. В ходе прошедшей в Калужской области экспедиции на земную поверхность подняты останки свыше 210 солдат. По мнению Беликовой, такие проекты являются весомым вкладом в борьбу за правду о войне за память и уважение наших предков. Останки красноармейцев были торжественно захоронены на воинском мемориале «Высота 269,8 – Зайцева гора».

Собственного прадеда удалось найти Богдану Ляшенко, одному из участников экспедиции. Уроженец Воронежской области Ефрейтор Григорий Яковлевич Ляшенко служил в 512 полку 146 стрелковой дивизии. В Красную Армию был призван военкоматом Ленинградского района.

Один из участников экспедиции заметил, что фамилия красноармейца совпадает с фамилией другого участника. В итоге выяснилось, что в экспедиции принимал участие праправнук Григория Ляшенко, Богдан. По его словам, совпадение фамилий побудило его связаться с родственниками и уточнить информацию в архиве. Так и оказалось, что Григорий Ляшенко – троюродный прадед поисковика.