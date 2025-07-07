От госсектора до транспорта: какие московские проекты стали лауреатами национальной ИТ-премии

В этом сезоне участники прислали более 200 заявок. Лучшие из них отобрали эксперты отрасли.

Лауреатами национальной премии «Приоритет: Цифра — 2025» стали пять столичных проектов. Среди них — первый в России беспилотный трамвай, платформы «Мос.Облако» и Mos.Tech.

«Москва представила решения, охватывающие ключевые направления — от госуправления до транспорта и развития цифровой инфраструктуры. Вместе эти разработки делают столицу еще более умным, комфортным и привлекательным для жизни городом. Спасибо жюри за высокую оценку нашей работы!» — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Премия «Приоритет: Цифра» вручается с 2015 года. В этом сезоне участники прислали более 200 заявок. Лучшие из них отобрали эксперты отрасли.

«Первый в России беспилотный трамвай, который мы запустили по поручению Сергея Собянина, открыл новую эру городского транспорта. Эта уникальная для всего мира технология принадлежит столичному Правительству. А билетная система “СберТройка” сегодня работает более чем в 30 регионах России. Признание этих проектов подтверждает успех нашей стратегии по внедрению и развитию отечественных ИТ-решений», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В номинации «Системы планирования ресурсов предприятия (ERP)» победу одержала столичная платформа «Мос.Облако», автоматизирующая рабочие процессы городских ведомств. Здесь можно планировать бюджет, вести бухгалтерский учет, управлять персоналом и имуществом. «Мос.Облако» объединяет и структурирует данные по всем учреждениям, при необходимости предоставляя развернутую аналитику для принятия управленческих решений.

В категории «Инфраструктурные решения для умного города» лучшей стала технологическая платформа Mos.Tech. В ее основе — более 15 разных проектов, которые помогают развивать и поддерживать цифровую экосистему столицы: разрабатывать программное обеспечение, новые сервисы для жителей, обслуживать информационные системы.

В номинации «Маркетинг и продвижение цифровых технологий» наградой отметили научно-популярный сериал «Москва в цифре». Его выпуск был приурочен к 30-летию Рунета. В кадре столичные специалисты рассказывают, как те или иные инициативы создавались и внедрялись в повседневную жизнь. Каждая серия посвящена определенной сфере: здравоохранению, транспорту, культуре, туризму и другим.

В категории «Искусственный интеллект» победил первый в России беспилотный трамвай. Это инновационный транспорт, поэтапный запуск которого начался в мае 2024 года. На трамвае установлены четыре лидара, три радара и шесть камер. Такой уникальный набор оборудования не используется больше нигде в мире. Вся беспилотная технология принадлежит Правительству Москвы, а создают ее сотрудники столичного метрополитена без привлечения сторонних организаций.

Лауреат в номинации «Цифровая трансформация» — компания «СберТройка». Это совместное ИТ-предприятие Сбера, Правительства Москвы и Правительства Московской области, созданное в 2020 году. Оно разрабатывает единую билетную систему на базе столичной карты «Тройка» и делится успешным опытом с регионами России. Сегодня география сервиса насчитывает более 30 субъектов — от Кабардино-Балкарской Республики до Приморского края. Ежедневно московская билетная система обрабатывает около трех миллионов безналичных транзакций в будни и примерно 1,8 миллиона в выходные.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, дипломы номинантов премии получили еще два столичных решения. Это операционная система «Московской электронной школы» и услуга «Регистрация в реестре “Социальное такси”» на портале mos.ru.

Предоставление социально значимых услуг в электронной форме и развитие инфраструктуры электронного правительства соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление».