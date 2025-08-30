От Музея Москвы до ВДНХ: на портале «Russpass. Бизнес» представили более 150 площадок для деловых мероприятий

В каталоге представлена информация о вместимости объектов и их оборудовании, а также контакты для бронирования.

На портале для представителей туристической отрасли «Russpass. Бизнес» появился каталог столичных площадок для проведения деловых мероприятий. В него вошли инновационный кластер «Ломоносов», ВДНХ, музей-заповедник «Царицыно», Третьяковская галерея, Музей Москвы, Государственный Дарвиновский музей и многие другие места. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Москва предлагает все возможности для организации бизнес-событий любого уровня. Подборка на Russpass уже объединяет больше 150 площадок и будет дополняться. Предложенные варианты позволяют совместить деловую программу с культурной и заодно познакомить участников с историей и достопримечательностями столицы», — отметила Наталья Сергунина.

Например, на ВДНХ можно провести лекции, выставки и конференции в павильоне «Рабочий и колхозница», центре «Космонавтика и авиация» и музее «Атом».

В подборку также вошли такие достопримечательности столицы, как Музей Победы, библиотека-читальня имени А.С. Пушкина, Государственный исторический музей, Культурный центр ЗИЛ, Московский планетарий, а еще театры, отели и другие площадки.

В каталоге представлена информация о вместимости объектов и их оборудовании, а также контакты для бронирования. Для удобства поиска предусмотрены фильтры по разным категориям, включая расстояние до центра, количество залов и техническое оснащение.

В прошлом году в Москве начали создавать современный конгрессно-выставочный центр «ВДНХ Экспо». Планируется, что к 2030 году он станет главной площадкой России для организации деловых мероприятий.