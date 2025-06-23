От сомнений к внутренней силе: почему мы не уверены в себе?

Автор: Бакшаева Дарья Владимировна Психолог.

Эксперт в теме влияния родовых программ на жизнь человека.

Внутренний голос, который постоянно шепчет: “Ты не справишься”, “Другие лучше тебя” знаком многим из нас. Недостаток веры в себя — устойчивый паттерн мышления, существенно ограничивающий потенциал человека и качество его жизни, считает психолог Дарья Бакшаева. В статье разберемся, почему сомнения мешают нам крепко стоять на ногах.

Что скрывается за маской сомнений

В современном мире, где социальные сети показывают лишь «отретушированную» версию реальности, феномен внутренних барьеров стал настоящей эпидемией.

Отсутствие уверенности можно описать как «хронические колебания»: это постоянное уничижение своих способностей, компетенций и ценности. Это внутренняя «тюрьма сомнений», где человек становится одновременно узником и надзирателем, постоянно критикуя себя и обесценивая собственные достижения. В отличие от здоровой самокритики, которая помогает развиваться, неуверенный в себе человек находится в состоянии парализованной воли и бездействует там, где нужно было проявить решимость.

Сомнение в себе и низкая самооценка тесно связанные, но не тождественные понятия. Если нерешительность обычно касается конкретных сфер жизни, то постоянное недоверие к себе может быть «симптомом» чего-то большего и со временем привести к более глобальной внутренней проблематики – отсутствии самоуважении и личных границ. Также часто путают неуверенность в себе с интроверсией. Однако стоит различать свойства темперамента и психологические надстройки. Интроверт — человек, которому комфортнее в своем внутреннем мире, однако это не является отсутствием внутреннего стержня и ценностей.

Формирование внутренней силы или слабости начинается в раннем детстве:

Эффект зеркала : дети перенимают модели поведения значимых взрослых. Если родители демонстрируют нерешительность, ребенок усваивает такой же паттерн.

: дети перенимают модели поведения значимых взрослых. Если родители демонстрируют нерешительность, ребенок усваивает такой же паттерн. Дефицит безусловной любви : когда ребенок ощущает, что его ценят только за достижения, формируется условное самоуважение, требующее внешних подтверждений.

: когда ребенок ощущает, что его ценят только за достижения, формируется условное самоуважение, требующее внешних подтверждений. Гиперопека : чрезмерная забота лишает возможности развивать самостоятельность и веру в собственные силы.

: чрезмерная забота лишает возможности развивать самостоятельность и веру в собственные силы. Сравнение с другими: высказывания типа “А вот Маша всегда получает пятерки” подрывают веру ребенка в собственную ценность.

Как распознать неуверенность в себе

В социальном поведении:

Избегание общественных мероприятий и скопления людей

Дискомфорт при необходимости выразить свое мнение

Стремление остаться незамеченным в групповых дискуссиях

Трудности с установлением зрительного контакта

В эмоциональной сфере:

Повышенная тревожность без объективных причин

Неспособность принимать комплименты и похвалу

Болезненная реакция на критику

Постоянная потребность в одобрении

В мышлении и принятии решений:

Чрезмерные колебания при выборе даже в мелочах

Избегание ответственности

Постоянные извинения

Склонность к пессимистическим прогнозам

Огромное влияние оказывает и социальное окружение в школьные годы. Опыт буллинга, отвержения или публичных неудач может стать источником хронической неуверенности в себе во взрослом возрасте.

Стратегии преодоления: от сомнений к силе

Внутренние барьеры можно преодолеть через осознанную работу над собой. Вот эффективные стратегии:

1. Обратитесь к своему опыту уверенности

Даже самый нерешительный человек имеет ситуации, где чувствует себя компетентным:

Вспомните конкретный момент, когда вы ощущали внутреннюю силу

Восстановите в памяти все детали: где вы находились, как себя чувствовали

Представьте, что можете перенести это состояние в текущую ситуацию

Практикуйте это упражнение регулярно

2. Практикуйте микро-ответственность

Самоуверенность растет через действие и преодоление:

Определите небольшие задачи, которые вы обычно перекладываете на других

Выберите одну и решите выполнить ее самостоятельно

После успешного выполнения отметьте свое достижение

Постепенно увеличивайте сложность задач

3. Визуализируйте свои страхи

Творческий подход помогает лучше понять природу внутренних барьеров:

Представьте, как выглядят ваши сомнения, и нарисуйте этот образ

Изучите рисунок: какие эмоции он вызывает, какие ассоциации порождает

Дополните рисунок элементами, символизирующими решительность и силу

Наблюдайте, как изменится восприятие

4. Создайте персональный якорь решимости

У каждого есть триггеры, запускающие состояние внутренней силы:

Подумайте, с чем ассоциируется самоуверенность: песня, аксессуар, поза

Экспериментируйте с различными стимулами

Используйте эти якоря перед сложными ситуациями

5. Развивайте осознанность

Самосомнение питается автоматическими негативными мыслями:

Ведите дневник, фиксируя ситуации, вызывающие тревогу и неуверенность

Анализируйте свои мысли: насколько они объективны

Практикуйте технику “остановки мысли”

Заменяйте негативные мысли на реалистичные и поддерживающие

Вера в себя — не отсутствие колебаний, а способность действовать им вопреки

Подлинная решимость отличается от самоуверенности. Она основана не на отрицании слабостей, а на их принятии. Уверенный человек знает свои ограничения, но не позволяет им определять свою ценность. Работа над неуверенностью — это развитие самосострадания. Мы все несовершенны и совершаем ошибки. Научитесь относиться к своим промахам с пониманием, как отнеслись бы к близкому другу: без осуждения и с правом на ошибку.