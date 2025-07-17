Отчет Bitget Wallet: игры и путешествия — главные сферы интересов при использовании криптовалютных платежей

Bitget Wallet, некастодиальный криптокошелек, опубликовал свой третий отчёт Onchain — «Случаи использования криптовалютных платежей», — в котором подробно рассматривается, как пользователи по всему миру хотят тратить свои цифровые активы. Согласно опросу 4599 пользователей криптокошельков, проведенному в начале 2025 года, в отчёте отмечается, что игры (36%), повседневные покупки (35%) и бронирование путешествий (35%) являются основными категориями, в которых пользователи проявляют наибольший интерес к оплате криптовалютой. Результаты указывают на спрос на практическое, повседневное применение цифровых активов как в онлайн-, так и в офлайн-среде.

В отчете отражены предпочтения разных поколений. Поколение Z (18–29 лет) проявляет сильный интерес к социальным и развлекательным сценариям использования, включая игры и подарки. Миллениалы (30–44 года) более диверсифицированно используют цифровые активы, совершая покупки, включая путешествия, подписки и цифровые товары. Поколение X (45+) отдает предпочтение дорогим или необходимым категориям, таким как путешествия (40%), цифровые продукты и недвижимость. Такое распределение отражает потребность в гибком и безопасном опыте криптовалютных платежей, адаптированном к разным этапам жизни и приоритетам.

Региональный анализ выявляет различные мотивы, обусловленные инфраструктурой и местным поведением. Юго-Восточная Азия занимает первое место по играм (41%) и подаркам, что отражает молодое население, ориентированное на мобильные устройства, и активное использование цифровых кошельков и моделей «играй, чтобы заработать». В Восточной Азии ежедневные покупки и расходы на цифровые товары достигли 41% — самого высокого уровня в мире — благодаря надежным системам QR-платежей и интеграции электронной коммерции. Африка выделяется платежами, связанными с образованием (38%), что отражает роль криптовалют в улучшении доступа к трансграничным услугам в условиях недостаточного банковского обслуживания. Латинская Америка лидирует по покупкам цифровых товаров (38%) и онлайн-покупкам (35%), что указывает на полезность криптовалют на рынках, подверженных инфляции. В то же время, на Ближнем Востоке наблюдается ярко выраженный спрос на покупки предметов роскоши и товаров для дома: 31% респондентов заинтересованы в покупке товаров премиум-класса, а 29% — в автомобилях за криптовалюту.