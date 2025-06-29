Отечественный производитель представил продукцию на Сабантуе

Шинный комплекс KAMA TYRES традиционно принял участие в праздновании Сабантуя, представив на выставочной экспозиции широкий ассортимент продукции для различных сегментов автотранспорта, сельскохозяйственной техники и активного отдыха.

«Сабантуй – это не только народный праздник, но и хорошая возможность продемонстрировать достижения отечественной промышленности. Мы представили продукцию Шинного комплекса KAMA TYRES, которая охватывает широкий спектр потребностей. Такие мероприятия позволяют не только продемонстрировать качество нашей продукции, но и пообщаться с потребителями и партнерами в неформальной обстановке», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Среди экспонатов были как новинки модельного ряда, так и популярные решения для различных условий эксплуатации — от магистральных перевозок до использования на пересечённой местности. Посетители могли ознакомиться с решениями для легковых автомобилей (включая новинки от торговой марки Viatti), коммерческого транспорта, сельхозтехники и велосипедов.

Стоит отметить, что Сабантуй — традиционный народный праздник окончания весенних полевых работ, широко отмечаемый в Татарстане и других регионах. В последние годы он стал площадкой не только для культурной программы, но и для демонстрации достижений в промышленности, аграрной отрасли и технологиях. Формат выставочных зон с участием крупных предприятий стал важной частью деловой повестки праздника.