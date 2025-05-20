Отель Address Jabal Omar Makkah открывает дорожку к мечети Аль-Харам 

Мир
20 мая 2025

Отель Address Jabal Omar Makkah, расположенный в Мекке, сочетает в себе современную изысканность и духовность с гостеприимством мирового класса. Чтобы повысить привлекательность отеля, недавно была представлена дорожка, по которой можно добраться до мечети Аль-Харам менее чем за пять минут пешком. Гости могут передвигаться по пешеходной дорожке пешком, на гольф-каре или воспользоваться VIP-транспортом и доступными автобусами.

Address Jabal Omar Makkah Introduces Address Walkway to Masjid Al Haram

Николас Беллатон (Nicolas Bellaton), глава Emaar Hospitality Group, сказал: «Дорожка отражает нашу приверженность предоставлению высококачественных услуг и исключительных впечатлений. Она обеспечивает безупречную связь с одной из самых почитаемых достопримечательностей мира, еще больше повышая удобство и комфорт, а также обеспечивая исключительное пребывание для всех гостей».

Энг Салех аль-Хабдан (Eng Saleh Al Habdan), генеральный директор Jabal Omar Development Company, добавил: «Этот новый маршрут поддерживает паломников и посетителей в их духовном путешествии. Сократив время ходьбы и предложив несколько вариантов транспортировки, мы сделали соединение с мечетью Аль-Харам доступным и легким».

Мечеть Аль-Харам, известная как Священная мечеть, имеет глубокое духовное значение. Будучи домом для Каабы, она является центром паломничества во время хаджа наряду с Черным камнем, колодцем Замзам, Макам Ибрахима и холмами ас-Сафа и аль-Марва.

Расположенная под Sky Mussallah, пешеходная дорожка позволяет гостям пройти по короткому маршруту или прокатиться на гольф-каре до первого перехода, а гольф-кары доставляют гостей к прямой дорожке, ведущей прямо в мечеть Аль-Харам. Оснащенная эскалаторами, лестницами и лифтами, она идеально подходит для наслаждения захватывающими дух видами города и приятной зимней погодой.

Гости могут быстро и напрямую добраться до Большой мечети на гольф-карах, которые отправляются с этажа C1 и добираются до мечети менее чем за четыре минуты. Тут также есть транспортные средства для людей с особыми потребностями в мобильности.

Услуги VIP-транспорта отеля предоставляют роскошные частные транспортные средства, доступные круглосуточно и без выходных. Предлагается прямая высадка в ближайшей точке доступа к мечети Аль-Харам, а гости могут приобрести одноразовый проездной билет в оба конца за 250 риялов за номер на стойке регистрации.

Address Jabal Omar Makkah Introduces Address Walkway to Masjid Al Haram
Address Jabal Omar Makkah Introduces Address Walkway to Masjid Al Haram

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