Отель Address Jabal Omar Makkah открывает дорожку к мечети Аль-Харам 

Отель Address Jabal Omar Makkah, расположенный в Мекке, сочетает в себе современную изысканность и духовность с гостеприимством мирового класса. Чтобы повысить привлекательность отеля, недавно была представлена дорожка, по которой можно добраться до мечети Аль-Харам менее чем за пять минут пешком. Гости могут передвигаться по пешеходной дорожке пешком, на гольф-каре или воспользоваться VIP-транспортом и доступными автобусами.

Николас Беллатон (Nicolas Bellaton), глава Emaar Hospitality Group, сказал: «Дорожка отражает нашу приверженность предоставлению высококачественных услуг и исключительных впечатлений. Она обеспечивает безупречную связь с одной из самых почитаемых достопримечательностей мира, еще больше повышая удобство и комфорт, а также обеспечивая исключительное пребывание для всех гостей».

Энг Салех аль-Хабдан (Eng Saleh Al Habdan), генеральный директор Jabal Omar Development Company, добавил: «Этот новый маршрут поддерживает паломников и посетителей в их духовном путешествии. Сократив время ходьбы и предложив несколько вариантов транспортировки, мы сделали соединение с мечетью Аль-Харам доступным и легким».

Мечеть Аль-Харам, известная как Священная мечеть, имеет глубокое духовное значение. Будучи домом для Каабы, она является центром паломничества во время хаджа наряду с Черным камнем, колодцем Замзам, Макам Ибрахима и холмами ас-Сафа и аль-Марва.

Расположенная под Sky Mussallah, пешеходная дорожка позволяет гостям пройти по короткому маршруту или прокатиться на гольф-каре до первого перехода, а гольф-кары доставляют гостей к прямой дорожке, ведущей прямо в мечеть Аль-Харам. Оснащенная эскалаторами, лестницами и лифтами, она идеально подходит для наслаждения захватывающими дух видами города и приятной зимней погодой.

Гости могут быстро и напрямую добраться до Большой мечети на гольф-карах, которые отправляются с этажа C1 и добираются до мечети менее чем за четыре минуты. Тут также есть транспортные средства для людей с особыми потребностями в мобильности.

Услуги VIP-транспорта отеля предоставляют роскошные частные транспортные средства, доступные круглосуточно и без выходных. Предлагается прямая высадка в ближайшей точке доступа к мечети Аль-Харам, а гости могут приобрести одноразовый проездной билет в оба конца за 250 риялов за номер на стойке регистрации.