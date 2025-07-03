Открылся прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации»

Участники объединятся в команды и предложат свои цифровые решения для одной из 20 задач — их подготовят городские ведомства и крупные компании.

В столице открыт прием заявок на участие в проекте Мэра Москвы «Лидеры цифровой трансформации». Присоединиться к хакатону — соревнованию разработчиков — могут российские и зарубежные ИТ-специалисты старше 18 лет. Онлайн-регистрация проводится до 18 сентября. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Участники объединятся в команды и предложат свои цифровые решения для одной из 20 задач — их подготовят городские ведомства и крупные компании. Например, конкурсантам предстоит создать ассистента на основе нейросети для работы с большим объемом данных», — рассказала Наталья Сергунина.

В числе других заданий — разработка медицинского сервиса с использованием искусственного интеллекта и электронной системы для определения координат объектов недвижимости по фотографиям.

Подготовка проектов и их экспертная оценка пройдут онлайн. В финальный этап пройдут 200 сильнейших коллективов.

Общий призовой фонд хакатона составляет 40 миллионов рублей. Команды-победители получат миллион рублей, а занявшие второе и третье места — 600 и 400 тысяч рублей соответственно.

Конкурс «Лидеры цифровой трансформации» проводится с 2019 года. За это время в нем приняли участие более 40 тысяч человек. Они разработали 2,2 тысячи перспективных решений, на основе которых запущено свыше 60 стартапов.

В прошлом году проект «Лидеры цифровой трансформации» стал лауреатом международной премии в сфере современных технологий Global Innovation & Tech Excellence Awards. На победу претендовали представители более 50 стран.