Партнерское соглашение NAVEE и Dott для внедрения скутеров V1 Pro нового поколения, коренным образом меняющих городскую мобильность 

Компания NAVEE, мировой лидер инноваций в области микромобильности, с гордостью объявила о трансформирующем партнерстве с компанией Tier-Dott (ныне Dott), крупнейшим европейским оператором средств мобильности общего пользования. В соответствии с этим революционным соглашением компания Dott постепенно заменит весь свой парк скутеров новым поколением V1 Pro от NAVEE, коренным образом меняющим стандарты городской мобильности за счет непревзойденной производительности, надежности и удобства пользователей.

Поставки стартовали в начале 2025 года, вскоре расширились на электровелосипеды, и модель NAVEE V1 Pro станет доступна пользователям по всей Европе с мая текущего года. Разработанная с превосходящей конкурентов эксплуатационной эффективностью и комфортом для пользователей модель V1 Pro обеспечивает компании NAVEE положение первоклассного поставщика решений микромобильности общего пользования нового поколения.

Модель V1 Pro революционно меняет управление парком транспортных средств, устанавливая беспрецедентный отраслевой стандарт — более 110 дней в режиме ожидания, что превосходит конкурентов более чем на два месяца. Сверхнизкое статическое энергопотребление (<0,4 Вт) значительно снижает затраты на текущее обслуживание и обеспечивает непрерывную готовность парка транспортных средств. Быстрая 5-часовая зарядка и мощный аккумулятор емкостью 1150 Втч обеспечивают запас хода более 110 км, максимально повышая доступность парка и сводя к минимуму время простоев в оживленных городских районах.

Прогрессивный протокол связи CANBUS обеспечивает бесперебойное обновление ПО и стабильные соединения Интернета вещей, а комплексное геозонирование (поддерживается 4000 зон) и водонепроницаемость критически важных компонентов со степенью защиты IPX7 гарантируют непревзойденную надежность в различных условиях.

Разработанная с тщательным вниманием к деталям модель V1 Pro повышает безопасность и комфорт пользователя. Расширенная 215-миллиметровая подножка этой модели обеспечивает устойчивость, а 12-дюймовые передние и 10-дюймовые задние шины премиум-класса (предлагаются в полиуретановом, бескамерном и сплошном исполнении) и тщательно спроектированная гидравлическая подвеска дают исключительный комфорт на неровных городских дорогах. Встроенное переднее и заднее освещение, указатели поворота и внешние фары значительно улучшают видимость, повышая уверенность водителя днем и ночью. Кроме того, усовершенствованная гидравлическая подвеска и усиленная конструкция стойки руля дополнительно повышают надежность и безопасность.

Перспективная и адаптируемая модульная модель V1 Pro дает операторам возможность индивидуальной модификации парка с использованием специализированных опций, таких как шины шириной 60 мм для превосходного сцепления, панели беспроводной зарядки, надежные замки NFC и инновационная диагностика на основе искусственного интеллекта. Разработанный в соответствии со строгими стандартами качества, с самой высокой водонепроницаемостью конструкции, этот скутер значительно снижает совокупную стоимость владения (ССВ).

«Это партнерство воплощает наше представление о формировании будущего устойчивой мобильности, — сказал Lu Jian, представитель бренда NAVEE. — Благодаря своей исключительной долговечности, адаптируемым функциям и передовым технологиям модель V1 Pro дает возможность операторам удовлетворять меняющиеся требования городских пользователей и обеспечивать превосходные впечатления от езды».

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