Партнерство Reju с итальянской Rematrix обеспечит устойчивую цепочку поставок текстиля центрам регенерации 

Reju, ведущая целевая компания в сфере регенерации текстиля в текстиль, объявила о партнерстве с Rematrix, организацией по реализации ответственности производителей (PRO) в Виченце, Италия, для обеспечения надежных, отвечающих нормативным требованиям и экологичных поставок отслужившего текстиля. Это партнерство служит продолжением усилий компании Reju по созданию замкнутых систем, масштабно решающих проблему отходов индустрии моды.

Rematrix сотрудничает с компаниями индустрии моды, активно управляя текстильной продукцией на этапе окончания срока службы и обеспечивая соблюдение правил расширенной ответственности производителя (EPR), которые скоро вступят в силу в Италии и по всей Европе. Благодаря промышленной цепочке поставок, собственной платформе отслеживания и доступу к сильной сети технологических и деловых партнеров Rematrix способствует вторичному использованию и переработке отходов текстиля и разработке замкнутых бизнес-моделей.

Это соглашение закладывает основу для долгосрочного партнерства по поставкам отслужившего текстиля центру регенерации Reju. Это партнерство окажет влияние на региональную проблему отходов после потребления в тех районах, где проблема создается, поможет запустить решение и обеспечить возможности берегоукрепления.

«Способность Rematrix управлять всем жизненным циклом текстильных изделий, от сбора до переработки, идеально соответствует нашей миссии, — сказал Патрик Фриск (Partik Frisk), генеральный директор Reju. — Этот альянс не только поддерживает нашу стратегию обеспечения материалом, но и ускоряет переход отрасли к экономике замкнутого цикла».

Являясь управляющим партнером организации по реализации ответственности производителей Rematrix, инновационная компания Innovando, разрабатывающая комплексные решения для экономики замкнутого цикла, предлагая платформу услуг и материалов для устойчивого управления ресурсами, привнесет в партнерство свой опыт в области отслеживания, выполнения нормативных требований и оптимизации отходов. Участие Innovando обеспечит надежность поставок и соответствие всех текстильных отходов самым высоким экологическим стандартам, от этапов после производства до этапов после потребления.

«Руководство Rematrix считает, что для решения проблем, связанных с текстильными отходами, сотрудничество и технологические инновации совершенно необходимы, — сказал Энрико Соффиати (Enrico Soffiati), генеральный директор Rematrix. — Партнерство с Reju позволит нам обеспечить бренды стратегическими инструментами, позволяющими выйти за рамки требований EPR и надежно освоить замкнутую бизнес-модель.

Объединив наш опыт в области сбора и управления отсуживавшим текстилем с возможностями Reju в области регенерации, мы предоставим брендам возможность полностью контролировать свои цепочки поставок и получить конкурентное преимущество на рынке, все более ориентированном на устойчивое развитие. Это партнерство закладывает основу для изменения текстильными компаниями своих бизнес-моделей в направлении замкнутого цикла, что будет способствовать как экологической, так и экономической устойчивости».