Патриотизм становится модным: как Дмитрий Шишкин и бренд Putin Team меняют легкую промышленность России

Кто стоит за тем, чтобы швейная промышленность в России перестала ассоциироваться с прошлым? Какой путь проходит вещь от идеи до производства, если этим занимается цифровая фабрика, а не традиционный цех? И как можно соединить личную инициативу с национальной идеей? Ответы даёт история Дмитрия Шишкина – предпринимателя, идеолога, реформатора и основателя бренда Putin Team Russia. 30 июля 2025 года Дмитрию Шишкину было официально присвоено почётное звание «Заслуженный работник текстильной и лёгкой промышленности Российской Федерации». И сегодня, когда его деятельность отмечена государством, интерес к проекту SHISHKIN выходит за пределы профессионального круга: это уже не просто производство одежды, а работающая модель модернизации целой индустрии.

Putin Team на бирке – кто за этим стоит?

Путь Дмитрия Шишкина в индустрии лёгкой промышленности – это десятилетия системной работы и стратегического мышления. В начале 2000-х, когда российская мода только училась конкурировать с импортом, он начал развивать собственное производство с прицелом на технологии. В те годы мало кто воспринимал цифровизацию как шанс для текстильной отрасли, но Шишкин сделал на это ставку. К 2017 году под его руководством в Екатеринбурге была запущена первая в стране цифровая швейная фабрика – SHISHKIN Uniform Atelier. Не просто производственная площадка, а настоящий промышленный «мозг»: автоматизация, точность, контроль качества и кадры работают как единая экосистема. Фабрика стала точкой сборки новых подходов в российском легпроме.

В 2021 году Шишкин стал президентом отраслевой ассоциации «Рослегпром», задачей которой стало развитие предприятий лёгкой промышленности в сотрудничестве с модной индустрией, производителями, вузами и ритейлом. Ассоциация объединила под собой как классические текстильные предприятия, так и быстро развивающиеся технологичные стартапы.

Цифровая фабрика: шить – значит мыслить

Фабрика SHISHKIN в Екатеринбурге стала первой в России цифровой швейной площадкой нового поколения. Соединение цифрового предприятия с другими производственными площадками Шишкина образовало Группу компаний «Портновская мануфактура SHISHKIN». Фабрики обслуживают широкий спектр направлений: от классики до профессионального спорта.

На этих предприятиях каждый этап – от проектирования до упаковки – цифровизирован. Применяется автоматизированный крой, CAD-системы для 3D-моделирования изделий, лазерная разметка, интеллектуальное распределение задач и отечественное ПО для управления процессами. Производственные цепочки замкнуты внутри фабрик, что минимизирует издержки и увеличивает точность.

Так, в 2025 году SHISHKIN представил новую коллекцию верхней одежды TECHWEAR. В линейке используются мембранные и ветрозащитные материалы, герметизация швов, скрытые молнии, магнитные кнопки, регулируемые шнурки – всё это делает одежду адаптированной к реальным городским условиям: от ветра до транспорта. Отдельного внимания заслуживает то, как фабрика отреагировала на пандемию 2020 года: SHISHKIN был одним из первых, кто переформатировал производство под выпуск медицинских масок и средств индивидуальной защиты, закрывая потребности не только региона, но и федеральных структур. Это не просто демонстрация гибкости, но и показатель социальной ответственности.

Одежда с миссией

Бренд Putin Team Russia – пожалуй, самый громкий и необычный проект SHISHKIN. Инициатива принадлежит самому Дмитрию Шишкину: в 2020 году на совещании по мерам поддержки легкой промышленности он лично предложил Владимиру Путину создать технологичный комплект одежды. Президент дал согласие – отшутившись, что «о цене договоримся» – и проект был запущен официально, при поддержке Минпромторга РФ.

С тех пор бренд развился в полноценную розничную сеть: 50 магазинов в 40 регионах России. Одежда и аксессуары для активной жизни, спорта и динамичного города отшиваются на фабриках SHISHKIN. В отличие от типичного спортивного бренда, Putin Team заявляет, что делает ставку на технологичность и долговечность, которые заложены в каждой вещи.

Но главная ценность Putin Team – в синергии с обществом. Бренд реализует программы профориентации с колледжами и вузами, сотрудничает с молодёжными спортивными организациями, участвует в «Десятилетии науки и технологий». Через одежду SHISHKIN передаёт послание: быть профессионалом и патриотом – это модно.