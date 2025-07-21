Первая зарубежная выставка LEPAS — переосмысление премиальной мобильности на автосалоне в Индонезии Indonesia Auto Show 

В апреле этого года Chery Group официально представила свой новый бренд LEPAS, начав глобальное путешествие по предоставлению своим клиентам изысканного стиля жизни. В качестве ключевого шага в своей стратегии глобализации LEPAS собирается дебютировать за рубежом на Индонезийском международном автосалоне (International Auto Show), который откроется 23 июля.

Выбирая Индонезию — ключевой рынок Юго-Восточной Азии — для своего дебюта за рубежом, LEPAS демонстрирует дальновидную стратегию и непоколебимую уверенность в развивающихся рынках по всему миру. В этом году на Индонезийском международном автосалоне LEPAS воплотит в жизнь философию бренда «Colorful Life, Masterful Drive» (Красочная жизнь, мастерский драйв) в самом ярком выставочном пространстве мероприятия. Бренд превратит свою выставочную зону в премиальный подиум, где смелые цвета, сложный дизайн и интерактивные элементы объединятся для создания по-настоящему иммерсивного опыта, который отличается от обычных презентаций автомобилей. Главный конструктор LEPAS также будет присутствовать на площадке, участвуя в детальных дискуссиях с посетителями и представителями СМИ, чтобы исследовать безграничные возможности элегантной мобильности будущего.

Придерживаясь своей философии развития «In Somewhere, For Somewhere», LEPAS активно встраивается в индонезийский рынок, ускоряя создание комплексной сети продаж и обслуживания для точного соответствия нуждам местных потребителей.

На этом автосалоне LEPAS представит свой звездный портфель продуктов — L8, L6 и L4, что станет их первым совместным появлением. L8, эталонный паркетник в своем сегменте, сочетает в себе элегантный стиль с технологичной водительской зоной, комфортом просторного салона и комплексными функциями безопасности, что делает его идеальным выбором для городской элиты, ведущей образ жизни премиум-класса. На выставке также состоится дебют совершенно новых моделей L6 и L4. Обладая лучшими характеристиками в своем сегменте, эти автомобили расширят привлекательность LEPAS для более широкого круга клиентов — от модных городских жителей до изысканных индивидуалистов — все вместе обеспечивая премиальный опыт бренда, который сочетает исключительную ценность с превосходным качеством для клиентов по всему миру.

Глобальная премьера LEPAS — это только начало. Делая Индонезию стратегическим плацдармом, бренд быстро продвигает свою миссию стать «избранным брендом для образа жизни премиум-класса» по всему миру. На этом автосалоне LEPAS представит самое яркое шоу — не просто визуальное зрелище, а символ своей приверженности исследованию и восприятию красочной жизни и культурного разнообразия. Опираясь на технологии, ориентированные на человека, и говоря на универсальном языке цвета, LEPAS в настоящее время отправляется в свое глобальное путешествие из Китая, ведущее новое поколение горожан к амбициозному видению мобильности премиум-класса.