Первые в отрасли — системы Supermicro получили сертификат иммерсионного охлаждения от Intel 

Компания Super Micro Computer, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ/машинного обучения, высокопроизводительных вычислений, облачных решений, хранения данных и сетей 5G/Edge, объявляет о получении сертификата промышленного иммерсионного охлаждения для сервера BigTwin от Supermicro с масштабируемыми процессорами Intel Xeon 4-го и 5-го поколения от Intel. Благодаря тщательному тестированию сервер Supermicro в сочетании с определенной жидкостью и иммерсионным резервуаром прошел проверку качества/производительности и теперь признан сертифицированным сервером с иммерсионным охлаждением. Кроме того, система Supermicro BigTwin прошла тщательное тестирование в соответствии со спецификацией Open Compute Project (OCP) на совместимость материалов для иммерсионного охлаждения.

«Сотрудничество Supermicro с Intel — это давний стратегический союз, который сочетает в себе передовые процессорные технологии Intel с высокопроизводительными решениями Supermicro, включая ИИ, высокопроизводительные вычисления, интеллектуальные периферийные устройства/Интернет вещей, сети и хранилища», — сказал Рэй Панг (Ray Pang), старший вице-президент по внедрению технологий Supermicro. «Сертификация нашего сервера BigTwin для иммерсионного охлаждения в соответствии с рекомендациями и практиками Intel и OCP гарантирует клиентам, что их сервер Supermicro полностью сохранит свою функциональность при погружении в указанную жидкость».

Прошедшие сертификацию для иммерсионного охлаждения серверы Supermicro могут значительно снизить коэффициент энергоэффективности (PUE) за счет использования передовой технологии иммерсионного охлаждения, которая устраняет необходимость в традиционных системах воздушного охлаждения. При погружении собранных на заводе-изготовителе безвентиляторных серверов высокой плотности непосредственно в диэлектрическую жидкость тепло рассеивается гораздо эффективнее, чем в воздушной среде, сокращая расход электроэнергии, необходимый для таких систем охлаждения, как устройства CRAC и CRAH. Такой подход не только минимизирует затраты на охлаждение, но также позволяет обеспечить более плотные вычислительные конфигурации без увеличения тепловой нагрузки. Более того, упразднение внутренних вентиляторов сервера снижает общее энергопотребление ИТ-оборудования, что улучшает коэффициент энергоэффективности (PUE). Следовательно, центры обработки данных, использующие серверы с иммерсионным охлаждением Supermicro, способны достигать значений PUE, близких к 1,05 или ниже, значительно снижая затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду всего центра обработки данных.

«Intel работала рука об руку с Supermicro, а также ключевыми поставщиками резервуаров и специальных жидкостей, чтобы сертифицировать свою многоузловую систему BigTwin®, пройдя тщательное тестирование, которого требует иммерсионное охлаждение», — сказал Рами Хури (Rami Khouri), вице-президент Intel, Platform Engineering Group GM, Data Center Hardware Engineering. «Это первое в своем роде решение, известное как Intel Data Center Certified for Immersion Cooling, гарантирует, что клиенты Supermicro могут быть уверены в том, что системы BigTwin по-прежнему будут соответствовать ожиданиям и предоставят своим клиентам — центрам обработки данных — четкий путь к устойчивому и эффективному охлаждению в эпоху ИИ».

Supermicro, как член Консультативного совета Open Compute Project (OCP), играет важную роль в сообществе OCP. Рекомендации по иммерсионному охлаждению Open Compute Project предлагают значительные преимущества, обеспечивая совместимость, эффективность и масштабируемость при развертывании центров обработки данных. Эти рекомендации способствуют стандартизации аппаратных интерфейсов, спецификаций жидкостей и передовых методов работы, которые упрощают интеграцию и обслуживание систем с иммерсионным охлаждением.

«Мы благодарны за ту роль, которую Supermicro играет в сообществе OCP, и с нетерпением смотрим в будущее», — сказал Майкл Шилл (Michael Schill), старший директор сообщества фонда Open Compute Project Foundation. «Лидерство и отраслевые экспертные знания, накопленные командой Supermicro, сыграли важную роль в продвижении инноваций не только в рамках проекта «Иммерсионное охлаждение», но и во всем сообществе OCP».

Использование серверов с иммерсионным охлаждением Supermicro BigTwin наряду с технологией иммерсионного охлаждения Intel Advanced Data Center Development Laboratory (ADDL) подразумевает погружение серверных компонентов в теплопроводную диэлектрическую жидкость. Этот метод эффективно рассеивает тепло, обеспечивая повышенную производительность и снижение энергопотребления по сравнению с традиционным воздушным охлаждением. Серверы Supermicro BigTwin продемонстрировали надежность в соответствии со спецификациями OCP и позволяют центрам обработки данных достигать улучшенного управления температурой и повышать эксплуатационную эффективность.

Серверная архитектура BigTwin от Supermicro — это многоузловая платформа высокой плотности, разработанная для обеспечения исключительной производительности и эффективности для требовательных рабочих нагрузок. В сочетании с передовым решением Intel для жидкостного иммерсионного охлаждения центров обработки данных серверы Supermicro BigTwin предлагают убедительное сочетание вычислительной мощности и управления температурой.

В частности, сертифицированная в настоящее время система имеет:

BigTwin ® SuperServer SYS-221BT-HNTR

SuperServer SYS-221BT-HNTR Четыре горячезаменяемых системы (узла) в форм-факторе 2U. Каждый узел имеет: Разъем E (LGA 4677) для масштабируемых процессоров Intel Xeon 5-го/4-го поколения Intel ® C741 16 слотов DIMM, поддерживающих до 4 ТБ памяти; модули RDIMM ECC до DDR5-5600 2 слота PCIe 5.0 x16 (LP); Безинструментальную поддержку Внутренний PCIe 4.0 для 2 x4 M.2 NVMe Дополнительный загрузочный контроллер M.2 (22×80) HW RAID1 NVMe через SCC-A2NM2241G3-B1 Сетевое подключение через AIOM (совместимо с OCP 3.0) Резервные источники питания мощностью 3 000 Вт, уровень титана (96 %+); общая схема питания



Работа, связанная с решением Intel ADDL для иммерсионного охлаждения, особенно в сотрудничестве с Supermicro и другими партнерами по экосистеме, значительно продвинула стандарты иммерсионного охлаждения Open Compute Project (OCP), в частности в определении допустимых условий работы, безопасности и надежности компонентов в иммерсионной среде.

Увеличивающийся спрос на серверы, сертифицированные для иммерсионного охлаждения, в частности на решения Supermicro, обусловлен растущей потребностью в высокоэффективных решениях для охлаждения в центрах обработки данных, особенно в связи с тем, что применение ИИ и высокопроизводительных вычислений требуют все более мощных процессоров. Иммерсионное охлаждение предлагает более эффективный и устойчивый способ управления теплом, выделяемым этими процессорами, по сравнению с традиционными методами воздушного охлаждения и может снизить PUE в центре обработки данных почти до 1,0.