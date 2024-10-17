Первый международный кинофестиваль «Евразия» пройдет в Москве с 17 по 21 октября

Об этом на пресс-конференции сообщил президент кинофестиваля — кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян. В фестивале «Евразия» примут участие более 250 специалистов киноиндустрии из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и других стран. Среди них — режиссёры, сценаристы, операторы, актёры, продюсеры, журналисты, видеоблогеры.

Главная цель фестиваля — вызвать у зрителей интерес к истории и традициям своей страны, выявить талантливых кинематографистов и поддержать лучшие фильмы.

Участников ждут пять насыщенных дней, включающих показы фильмов, творческие и деловые встречи, мастер-классы, круглые столы и образовательные программы. Гости фестиваля познакомятся с заслуженными советскими и российскими актёрами, а также с популярными артистами из евразийских стран.

«Любой фестиваль — это площадка для того, чтобы тебя узнали. Это главное. И если ты талантлив, если ты способен, если ты выбираешь правильный способ, то получаешь возможность работать дальше. Ситуация с грантами уникальна, на мой взгляд, для нашей страны точно. Ты можешь заявиться и получить деньги. Я считаю, что главная задача „Евразии“ и „Евразия-Кинофеста“ — в том, чтобы мы снова ощутили себя интересными друг другу. Мы почти четверть века живем в новом мире. Нам нужно снова узнавать друг друга», — подчеркнул Тигран Кеосаян.

В конкурсной программе представлено более 50 полнометражных и короткометражных художественных и документальных фильмов. Победителей определят в 12 номинациях, а награждение состоится на церемонии закрытия. Начинающие режиссёры, сценаристы, операторы и молодые киноблогеры смогут получить гранты на съёмки фильмов, посвящённых сближению и единению стран Евразии.

«Главная задача кинофестиваля „Евразия“ — объединение творческих команд вокруг платформы традиционных ценностей на основе понимания и взаимного уважения. АНО „Евразия“ делает акцент на развитие платформы традиционных и духовных ценностей, которые присущи народам Евразии. Мы составили перечень качеств, которые хотим видеть в картинах, представленных на кинофестивале, чтобы поднимались вопросы семьи и духовного развития. У нас много флагманских проектов, и мы хотим, чтобы выражение своего мнения через документальные и художественные фильмы стало традицией, а наш кинофестиваль — многолетним», — отметила Алёна Аршинова.

В Евразии существует множество творческих команд, продюсеров, сценаристов и режиссёров, которые создают интересные форматы, но о них мало кто знает. Задача АНО «Евразия» — поддержать их и вывести на новый, континентальный уровень.

Посетить мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте https://evrazia-kinofest.su. Регистрация будет доступна с 14 октября.