Платформа Octopus от ГК «Юзтех» вошла в дистрибьюторский портфель Merlion

Решение предназначено для автоматизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

Российский VAD-дистрибьютор Merlion объявил о стратегическом партнёрстве с ГК «Юзтех» — отечественным разработчиком ИТ-продуктов и программных решений.

В портфель дистрибьютора Merlion войдёт Octopus, универсальная платформа, разработанная ГК «Юзтех» для прозрачного управления и оптимизации ИТ-ресурсов любого масштаба и архитектуры — от частных дата-центров до облачных сред. Платформа внесена в Реестр российского ПО и подходит для импортозамещения. Партнеры Merlion, системные интеграторы, будут внедрять и адаптировать под задачи заказчиков платформу Octopus, предназначенную для автоматизации и оптимизации ИТ-инфраструктуры.

Благодаря моделям AI/ML Octopus балансирует нагрузку на ИТ-инфраструктуру, автоматически адаптируется под текущие и прогнозируемые потребности, повышает эффективность и устойчивость работы дата-центров без изменений в существующих системах. Платформа Octopus совместима с ведущими платформами виртуализации: VMWare, Hyper-V, Zabbix, Z-Virt, «Астра Брест», «Росплатформа», «Базис», «Яндекс.Облако».

«Крупным российским компаниям необходимы решения для управления ИТ-инфраструктурой и эффективного планирования мощностей. Платформа Octopus от ГК “Юзтех” позволяет в режиме единого окна управлять вычислительными ресурсами, моментально реагировать на возрастающую нагрузку и минимизировать риски сбоев и падений. Уверен, сотрудничество с ГК “Юзтех” расширит возможности наших партнёров: позволит их заказчикам за счет стратегии уплотнения ресурсов сэкономить бюджеты на дальнейшие закупки мощностей и построить эффективную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру», — комментирует Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем компании Merlion.

«Функционал непрерывного мониторинга и интеллектуального управления ИТ-ресурсами Octopus позволяет заказчикам высвободить до 30 % вычислительных мощностей. Мы объединяем усилия с крупным российским дистрибьютором Merlion с целью помочь бизнесу наладить бесперебойную работу ИТ-систем в инфраструктуре любых типов, а также оптимизировать управление виртуальными ресурсами для достижения максимального эффекта и уменьшения затрат», — комментирует Александр Корякин, заместитель генерального директора в ГК «Юзтех».