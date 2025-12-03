Подопечных кризисного центра поздравили с Днем матери

В кризисном центре помощи женщинам и детям отпраздновали День матери. Торжество прошло при поддержке благотворительного фонда RYTHM, который уже не первый раз оказывает помочь подопечным учреждения.

Утро для молодых мам началось с творческого вдохновения: в украшенный как сказочный замок двухэтажный дом приехала профессиональная художница. Она провела для девушек подробный мастер-класс по живописи, рассказала о сочетании оттенков, особенностях акриловых красок и тонкостях работы с холстом. В процессе рисования мамы делились своими историями, переживаниями и мечтами, находя в искусстве средство самовыражения и внутреннего восстановления. Под чутким руководством специалиста им удалось создать гармоничные полотна, подчеркнуть детали. Многие отметили, что давно не чувствовали такого спокойствия и творческого подъема.

После занятия мамам вручили подарки — наборы уходовой косметики, которые помогут им не забывать о себе несмотря на обилие материнских обязанностей, и развивающие игрушки для малышей, поддерживающие раннее обучение через игру. Кризисный центр также получил современный воздухоочиститель, эффективно устраняющий вирусы, бактерии и аллергены, а также спортивный инвентарь: футбольные и волейбольные мячи. Командные игры особенно полезны для женщин, переживших тяжелые жизненные ситуации: они помогают развивать уверенность, умение общаться, доверять людям и снижать уровень стресса через движение и совместный результат.

Ранее фонд уже помогал центру отмечать Международный женский день. Тогда для мам организовали мастер-класс по ароматерапии и урок по созданию делового макияжа. Подобные мероприятия дают женщинам не только радость и поддержку, но и ощущение собственной ценности, что играет важную роль в восстановлении и укреплении их эмоционального состояния.