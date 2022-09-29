Политолог Марков: «вагнеровец» Нагин был одним из ведущих командиров, которые добились успеха в ходе спецоперации

Директора Института политических исследований Сергей Марков считает, что русский добровольцы благодаря своему профессионализму и запредельной мотивации внесли большой вклад в специальную военную операцию (СВО) на Украине. Одним из ярких примеров тому был командир штурмового подразделения «ЧВК Вагнера» Алексей Нагин, погибший в Донбассе 20 сентября.

Марков высоко оценил действия «вагнеровцев» на передовой. Они обеспечивают динамику наступления, планомерно освобождая территорию Донбасса от армии противника.

«Безусловно вклад Нагина в спецоперацию на Украине был значим. Он был одним из ведущих командиров, которые добились успеха во время проведения спецоперации. Нам трудно судить насколько. Но то, что мы видим по внешней реакции и по тем наградам, которые ему вручили, по тому уважению, которое есть у руководства — это была безусловно значимая фигура», — считает эксперт.

Политолог выделил мотивационную составляющую успеха российской ЧВК. В отличие от ситуации в зарубежных подобных структурах, русские бойцы сражаются за интересы своей страны, а не материальные блага.

«В США и Великобритании убеждения имеют маленькое значение и главную роль играют деньги, и они чаще ведут карательные операции. У нас же борьба зачастую имеет политически и идеологический характер, и наши спецоперации носят не карательный, а освободительный характер», — уверен политолог.

Командир штурмовиков с позывным Терек до начала СВО на Украине побывал во многих горячих точках, включая Чечню, Сирию и Ливию. Посмертно он награжден званием Героя России, он является кавалером трех орденов Мужества. Среди прочего, награжден платиновой звездой «ЧВК Вагнера».