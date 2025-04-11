Последний куплет Паши Техника попал в трек группы ТВЁРDЫЙ ZНАК

Рэп-группа ТВЁРDЫЙ ZНАК выпустила трек «В Норме», в записи которого принял участие Паша Техник. В основу композиции легла песня «Я в норме» с ЕР «Папа Молод».

Это последняя студийная работа Паши Техника, скончавшегося 5 апреля в Таиланде. Финальные слова звучат как жуткое пророчество: «я в норме, даже если в коме…». В целом весь текст является смесью гротеска и черного юмора. Премьера трека изначально была запланирована на 11 апреля – именно в этот день состоятся похороны Паши Техника.

Наряду с перезаписанными оригинальными текстовыми кусками в песне появился новый, с другим припевом и на другом бите. Этот куплет записал Паша Техник, который 21 марта прислал результат своей работы участникам группы ТВЁРDЫЙ ZНАК.

Супруга Паши рассказывает, что перед вылетом в Таиланд 22 марта он делился своим тревожным состоянием. Его менеджер говорит, что Паша Техник предчувствовал что-то нехорошее, и именно в таком состоянии он занимался записью строчек песни «В Норме», которые стали последними в его жизни.