Поставки телевизоров Hisense достигли №1 в мире в декабре 2022 года

Недавно институт маркетинговых исследований AVC Revo опубликовал свой «Ежемесячный отчет о мировом объеме поставок тв-брендов за 2022 год». Он показал, что мировой объем поставок телевизоров Hisense в декабре 2022 года достиг 2,326 млн, достигнув первого места на мировом рынке. Компания Hisense достигла еще одного рекордного максимума после того, как с января по октябрь 2022 года она уже занимала второе место по поставкам телевизоров в мире.

Также, согласно опубликованным AVC Revo данным, мировые поставки телевизоров Hisense в 2022 году заняли 2 -е место по всему миру, а их рыночная доля достигла 12,06%. Зарубежные поставки телевизоров данной компании увеличились на 12,2% в годовом исчислении, благодаря быстрому росту в Европе, Японии и на развивающихся рынках.

На недавнем чемпионате мира по футболу ФИФА 2022 TM компания Hisense в качестве официального спонсора привлекла внимание благодаря своей светодиодной панели по периметру «Телевизоры Hisense, №1 в Китае, №2 в мире». Рекорд также показывает, что Hisense всегда неустанно стремится предоставлять больше высококачественных решений и обеспечивать клиентам новый уровень удовольствия.