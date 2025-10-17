Potique Hotel Nha Trang впервые удостоен титула «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025» на премии World Travel Awards

13 октября в Гонконге состоялась торжественная церемония вручения наград World Travel Awards самым выдающимся брендам туристической отрасли и сферы гостеприимства Азии и Океании за 2025 год. На данной церемонии отель Potique Hotel в Нячанге получил титул «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025». Эту престижную награду Potique получает впервые, подтверждая новаторскую роль отеля в создании изысканного, вдохновляющего и роскошного образа жизни в центре прибрежного Нячанга, провинция Кханьхоа, Вьетнам.
Глобальное признание высокого класса
Премия World Travel Awards, называемая также «Туристическим Оскаром», присуждается за выдающиеся достижения в сфере туризма, гостеприимства и авиации. Победа Potique Hotel в номинации Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025 подчеркивает его приверженность созданию атмосферы, выходящей за рамки стандартного пребывания — истинная концепция стильного образа жизни для взыскательных путешественников.
Стиль жизни в отеле Potique
Пятизвездочный бутик-отель Potique расположен в самом сердце Нячанга, всего в нескольких шагах от пляжа и создан под влиянием неподвластной времени элегантной архитектуры Индокитая. Отель стал местом, куда стремятся попасть, чтобы ощутить на себе этот стильный образ жизни, стоящий здесь во главе угла.
Г-н Лукас Труонг (Lucas Truong), генеральный директор отеля Potique, сказал:
«Эта награда — не только предмет гордости для отеля Potique, но и свидетельство нашей приверженности созданию уникальной атмосферы гостеприимства, которое прославляет местную культуру и одновременно соответствует международным стандартам. Мы считаем, что эта веха вдохновит нас на дальнейшее продвижение Нячанга и Вьетнама в целом на туристической карте мира».
Завоевание титула «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025» является международным признанием усилий отеля Potique, направленных на то, чтобы вывести вьетнамское гостеприимство на новый уровень, а также привлечь внимание к Нячангу как одному из самых увлекательных мест региона.