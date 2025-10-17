Potique Hotel Nha Trang впервые удостоен титула «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025» на премии World Travel Awards

13 октября в Гонконге состоялась торжественная церемония вручения наград World Travel Awards самым выдающимся брендам туристической отрасли и сферы гостеприимства Азии и Океании за 2025 год. На данной церемонии отель Potique Hotel в Нячанге получил титул «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025». Эту престижную награду Potique получает впервые, подтверждая новаторскую роль отеля в создании изысканного, вдохновляющего и роскошного образа жизни в центре прибрежного Нячанга, провинция Кханьхоа, Вьетнам.

Unwind at the rooftop pool with views of the mountains and the coastal city. Photo: Svetline.

Глобальное признание высокого класса

Премия World Travel Awards, называемая также «Туристическим Оскаром», присуждается за выдающиеся достижения в сфере туризма, гостеприимства и авиации. Победа Potique Hotel в номинации Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025 подчеркивает его приверженность созданию атмосферы, выходящей за рамки стандартного пребывания — истинная концепция стильного образа жизни для взыскательных путешественников.

Стиль жизни в отеле Potique

Пятизвездочный бутик-отель Potique расположен в самом сердце Нячанга, всего в нескольких шагах от пляжа и создан под влиянием неподвластной времени элегантной архитектуры Индокитая. Отель стал местом, куда стремятся попасть, чтобы ощутить на себе этот стильный образ жизни, стоящий здесь во главе угла.

The elegant and sophisticated atmosphere of Potique Nha Trang.

Г-н Лукас Труонг (Lucas Truong), генеральный директор отеля Potique, сказал:

«Эта награда — не только предмет гордости для отеля Potique, но и свидетельство нашей приверженности созданию уникальной атмосферы гостеприимства, которое прославляет местную культуру и одновременно соответствует международным стандартам. Мы считаем, что эта веха вдохновит нас на дальнейшее продвижение Нячанга и Вьетнама в целом на туристической карте мира».

Amid the modern hustle, find a serene and elegant corner to recharge. Source: Lim Sehun

Завоевание титула «Vietnam’s Leading Lifestyle Hotel 2025» является международным признанием усилий отеля Potique, направленных на то, чтобы вывести вьетнамское гостеприимство на новый уровень, а также привлечь внимание к Нячангу как одному из самых увлекательных мест региона.