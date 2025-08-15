PR-агентства в тупике: Почему профессионалы пиара забывают про собственный бренд и как это исправить

Экономика
15 августа 2025

Коммуникационные агентства мастерски продвигают клиентов, но часто забрасывают свои соцсети уже через месяц. Причины банальны: нет времени, вдохновения или четкого плана. Валерия Мингова, основатель агентства PR Doctor, раскрывает рабочие механики контент-стратегии, которая не превратится в “мертвый груз”.

Почему агентствам нельзя игнорировать самопиар?

– Репутация = валюта, особенно в кризис.
– Контент это фильтр, отсеивающий неподходящих клиентов.
– Своя площадка: тестовая песочница для гипотез.

Главные ошибки:

  • Бодрый старт и резкий спад.
  • Контент “как у всех”: скучные кейсы и корпоративы.
  • Нет плана Б: канал замолкает при аврале.

Как не слиться?

  • Аудит: разберите, что уже работало.
  • Контент-линии: мини-сериалы вроде “факап месяца”.
  • Переупаковка: одна статья = 5 постов + сториз.
  • Ответственный за контент: без шефа всё развалится.

“Контент — не про вдохновение, а про систему. Если вы не говорите о себе, клиенты не узнают, чем вы лучше конкурентов”, — Валерия Мингова.

Самопиар не роскошь, а необходимость. Начните с малого, но не останавливайтесь.

