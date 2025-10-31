PR в кризисе: эксперты советуют компаниям говорить о проблемах открыто

Крупные компании особенно уязвимы во время кризисов: утечка данных или массовый брак могут нанести непоправимый ущерб репутации. Спасти ситуацию помогает грамотный антикризисный PR, ключевое правило которого “не молчать”. Вместо того чтобы скрывать проблемы, бизнесу советуют честно о них рассказывать, превращая трудности в точку роста.

Стратегия основана на восьми ключевых шагах. Компаниям рекомендуют инвестировать в репутацию заранее, чтобы создать подушку безопасности. В момент кризиса важно действовать открыто: оперативно общаться с клиентами и СМИ, сместить фокус с продаж на ценности и поддержку. Отдельное внимание уделяется внутренним коммуникациям с сотрудниками, которые могут стать амбассадорами бренда.

Эмоциональный сторителлинг и создание позитивных инфоповодов помогут удержать повестку, а налаженные связи с журналистами управлять информационным полем. Главный вывод: PR не следует останавливать после кризиса, так как прозрачность в трудные времена формирует долгосрочное доверие клиентов и партнеров.

«Кризис не время для импровизации, — комментирует Валерия Мингова, основатель агентства PR Doctor. — Пассивность или попытка замолчать проблему почти гарантированно усугубляет ситуацию. Компании, которые открыто говорят о трудностях, не только контролируют нарратив, но и вызывают доверие, что в долгосрочной перспективе укрепляет их репутацию и лояльность аудитории. Как показывает практика, бизнес, переживший кризис открыто, часто выходит из него более сильным».