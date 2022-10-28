Практические курсы и тренинги для молодежи в сфере энергетики и металлургии предлагает Univer

Для школьников, студентов, молодых и опытных специалистов появилась универсальная бесплатная платформа, которая позволяет в кратчайшие сроки познакомиться с цифровыми образовательными инструментами и организовать качественное образование дистанционно. Карьерно-развивающий портал от En+ Group и ОК «РУСАЛ» создан и для тех, кто только задумался связать свою жизнь с энергетикой и металлургией, и уже работающих в этих сферах.

Преимущества Univer

Univer дополняет традиционные инструменты образования новыми возможностями и технологиями в одних из самых надежных и перспективных направлениях для трудоустройства – энергетика и металлургия. En+ Group и ОК «РУСАЛ» – крупнейшие работодатели в России. Общая численность сотрудников в энергетическом и металлургическом сегментах составляет около 90 тысяч человек. При этом карьерные возможности в компаниях практически безграничны.

Univer – это прежде всего практические курсы и тренинги. Во всех программах 60% занимает практика и 40% – теория. Каждый курс содержит практические упражнения для отработки знаний и разбор реальных кейсов. Кроме этого, обучение содержит работающие методики и шаблоны, которые помогают в трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице.

В результате амбициозные молодые люди получают реальный опыт работы и развитие собственного потенциала, а также возможность стать частью одной из крупнейшей компании России.

Кому полезно зарегистрироваться

Многим может казаться, что все необходимые навыки и знания для трудоустройства уже получены. Но это не означает, что развиваться больше некуда. Практика показывает, что знания устаревают, поэтому требуется их регулярное обновление, систематизация и разбор накопленного опыта.

Например, школьник на Univer может поближе узнать и изучить такие непростые науки, как физика и химия. Студент – познакомиться с реальным производством, а также внести вклад в развитие металлургической и энергетической отрасли.

Стажировки и курсы по обучению направлены на выработку стратегического мышления, развитие лидерских и аналитических качеств, овладение навыками переговоров. Полученные знания успешно применяются в работе.

Курсы платформы

По сути, Univer – это агрегатор различных онлайн-курсов. Среди них – виртуальная библиотека, платформа с учебными заданиями, система видеоконференцсвязи. Платформа создает все условия для того, чтобы школьники, студенты и специалисты могли оперативно получать необходимую информацию.

На платформе есть как универсальные курсы, так и специализированные.

В числе универсальных – курс «Эмоциональный интеллект», который дает конкретные алгоритмы для работы с эмоциональной компетентностью. Обучение помогает научиться правильно использовать эмоции, легко ими управлять, влиять на настроение команды, быстро разрешать конфликты и мотивировать на достижение целей.

Самый популярный курс в мире – «Как учиться эффективно?» – поможет повысить эффективность обучения и саморазвития. Обучение рассчитано на 130 минут. Специалисты подробно останавливаются на ключевых особенностях обучения с учетом темперамента и характера, рассказывают, как работать с наставником, ставить цели и достигать их.

Двухчасовой курс «Как пройти собеседование?» поможет подготовиться к встрече с работодателем. В процессе обучения есть возможность узнать, какие вопросы может задать работодатель, и как вести себя после собеседования и действовать в случае отказа.

Курс для школьников и студентов «Основы современной энергетики» поможет разобраться в теме производства, передачи и распределения тепловой и электрической энергии. После обучения становятся понятны принципы работы различных устройств тепло- и электрогенерирующего оборудования.

Где искать нужных людей, кто они, как завязать общение и сделать его интересным и взаимовыгодным, о чем говорить, какие каналы коммуникации выбрать, как подготовиться к общению и преодолеть страхи – все это можно узнать на курсе «Нетворкинг».

Всего на платформе доступно около 50 различных курсов. После успешного прохождения каждого из них участники получают электронный сертификат.

Стажировки и программы

Univer предлагает образовательную траекторию для каждого пользователя и поможет сформировать индивидуальное портфолио обучающегося. Кроме курсов, на платформе есть большой выбор стажировок. Это отличная возможность набраться опыта, который позволит построить карьеру в будущем.

Как правило, стажировки длятся от 3 до 6 месяцев для представителей рабочих специальностей и от 6 до 12 месяцев – для инженерно-технического персонала на любом из российских предприятий En+ Group и «РУСАЛа». Стажировки предлагают профессиональное и личное развитие, опыт работы над реальными проектами и достойную заработную плату.

К примеру, программа «Новое поколение» – оплачиваемая стажировка для выпускников высших и средних специальных учебных заведений. Участие в программе дает возможность амбициозным молодым людям получить реальный опыт работы и развить собственный потенциал, а также стать частью одной из крупнейших компаний России. Направления предлагаемых вакансий – информационно-технологическое, естественно-научное, экономическое, гуманитарное, юридическое.

Совместно с Иркутским национальным исследовательским техническим университетом (ИрНИТУ) компания «РУСАЛ» разработала программу обучения по направлению «Металлургия». Ее особенность – модульный формат. Студенты целевой группы «РУСАЛ» обучаются в очном и дистанционном форматах, а также уже со 2-го семестра проходят производственное обучение на Тайшетском алюминиевом заводе или Тайшетской анодной фабрике. Компания заключает с обучающимися срочный трудовой договор и выплачивает студентам заработную плату.

Еще один совместный проект с ИрНИТУ – Академия IT. Он готовит квалифицированных специалистов по IT-направлениям, востребованным в металлургическом и энергетическом секторах бизнеса.

Кроме стажировок и программ на платформе есть марафоны. К примеру, марафон «Личные деньги» направлен на развитие финансовой грамотности молодёжи, подростков, молодых и опытных специалистов. Он проходит в онлайн-формате и предусматривает проведение лекций от ведущих финансовых экспертов, а также еженедельных митапов, на которых эксперты разбирают и отвечают на возникающие вопросы. Все записи выступлений марафона сохраняются в личном кабинете проекта и доступны после завершения.

Стипендиальная программа «En+ Group»/ «РУСАЛ» – это система материального и нематериального поощрения талантливых и перспективных учащихся, получающих образование в области энергетики, металлургии, медицины и педагогики. Стипендия предоставляется на конкурсной основе.

Принять участие в конкурсном отборе на назначение целевой стипендии могут студенты по уровням образования – бакалавры, магистранты, ординаторы, студенты специалитета, обучающиеся на 2–6 курсах в высших и средних профессиональных образовательных учреждениях, участвующих в программе.

Ещё один интересный проект – онлайн-школа городских изменений. Это обучающая программа, созданная для тех, кто хочет делать свой город удобнее, комфортнее, ярче, интереснее и дружелюбнее. Во время обучения участники получают знания, необходимые для эффективной разработки и реализации наиболее востребованных социальных инициатив.

Программы и стажировки Univer открывают большие возможности в первую очередь регионам. Теперь, чтобы получить качественное образование, не нужно поступать в крупный федеральный вуз. Главная цель Univer – обеспечить равные возможности для получения качественного образования на всей территории страны.