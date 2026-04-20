Построенная в 1998 году специально для детей военнослужащих Черноморского флота севастопольская школа № 48 появилась благодаря личной инициативе Юрия Лужкова. Возглавляя Правительство Москвы с 1990 по 2010 годы, он уделял особое внимание поддержке флота. Сегодня это крупное образовательное учреждение, где в настоящее время обучается около 1500 человек, бережно хранящих историю создания своей школы, получило имя политика.

Официальное закрепление имени Юрия Лужкова за государственным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 48» состоялось 15 апреля 2026 года. Соответствующее распоряжение было принято Правительством города Севастополя, которое поддержало обращение Фонда Юрия Лужкова и активных общественных деятелей. Согласно документу, Департаменту образования и науки г. Севастополя поручено обеспечить внесение изменений в учредительные документы школы и официальное оформление организации.

Федеральный статус событию придает тот факт, что оно принято в рамках празднования в России 90-летия со дня рождения Юрия Лужкова в 2026 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина. Координацией мероприятий занимается специально созданный оргкомитет, председателем которого назначена министр культуры РФ О. Б. Любимова. Программа включает образовательную, культурную, научную и общественную сферы, а мероприятия проходят в Москве, Севастополе и других субъектах Российской Федерации.

Местные власти и учреждения культуры Севастополя также запланировали на 2026 год внушительный перечень проектов по увековечению памяти Ю. М. Лужкова. В частности, на школьном дворе появится бюст политика, а его именем назовут один из скверов города, который предварительно благоустроят (прорабатывается и вопрос возведения там памятника).

Дополнительно пройдут научные конференции о роли Ю. М. Лужкова в создании севастопольского филиала МГУ имени М. В. Ломоносова, деятельность Юрия Михайловича найдет отражение в постоянной выставке музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», а в сентябре Музей героической обороны и освобождения Севастополя проведет масштабную онлайн-выставку архивных материалов.