Праздничная магия ждет — рождественские и новогодние мероприятия в Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa

По мере приближения праздничного сезона Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa представляет серию праздничных мероприятий в конце года, чтобы отдых на побережье оставил приятные воспоминания.

Sanya Marriott Yalong Bay Resort & Spa – Year-end Celebration

Рождественские мероприятия (24–25 декабря 2025 г.)

Детский рождественский карнавал в детском клубе с тематическими мастер-классами и играми.

Праздничный «шведский стол» с 18:00, включающий стейк Томагавк, приготовленный на гриле, омары, морское ушко и барбекю из морепродуктов.

Живые выступления латиноамериканской группы, шоу фокусников и бесплатные напитки.

Новогодняя ночь (31 декабря 2025 г.)

Шведский стол на лужайке у побережья с фирменными блюдами: хрустящий молочный поросенок, стейк Томагавк, лосось и омары.

Неограниченные напитки, латиноамериканская группа и яркие живые выступления.

Розыгрыши призов, включая iPhone 17 и Moutai 1935.

Вечеринка перед Новым годом в лаундже с 21:00, затем в полночь просмотр холодных фейрверков и шоу нематериального культурного наследия «Железный цветок» на открытом воздухе.

Новогодний ужин: 998 юаней с человека или 2 388 юаней за семейный пакет (2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет).