Предприятия «Вертолетов России» во время «Недели без турникетов» посетили пять тысяч школьников и студентов

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех провел профориентационные экскурсии для школьников и студентов в рамках ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов». Вертолетостроительные предприятия холдинга приняли около пяти тысяч гостей.

Традиционно акции «Неделя без турникетов» в разных регионах Российской Федерации организовывает Союз машиностроителей России. Среди экскурсантов были школьники, студенты вузов, организаций среднего профессионального образования – в общей сложности около пяти тысяч человек. По всей стране для участников была организована насыщенная познавательная программа, популяризирующая инженерные специальности и рабочие профессии.

Гости побывали на экскурсиях в цехах предприятий, изучили основные этапы создания вертолетов, пообщались с работниками заводов, из первых уст узнали об особенностях и преимуществах работы на производстве.

«Холдинг традиционно принимает активное участие в «Неделе без турникетов». Этот проект Союза машиностроителей России можно назвать без преувеличения одним из лучших профориентационных мероприятий – тысячи детей по всей стране знакомятся с производственными процессами, общаются с инженерами. Это живое взаимодействие – очень важный шаг к популяризации технических специальностей, – оно вдохновляет, позволяет разрушить стереотипы о рабочих профессиях, наглядно показав жизнь заводов, возможности самореализации и колоссальный вклад каждого сотрудника в создание уникальной техники. Такие проекты привлекают молодежь к работе на производстве и обеспечивают отрасль новыми квалифицированными кадрами», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Приморского и Бурятского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.

Заводы холдинга непрерывно сотрудничают со школами, организациями среднего профессионального образования, высшими учебными заведениями. Благодаря специальным программам ученики общеобразовательных учреждений прямо на заводах, параллельно с основной учебой, получают востребованные рабочие профессии.

«Неделя без турникетов» проводится Союзом машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям. Акция проходит с 2015 года дважды в год – каждую третью неделю апреля и октября.