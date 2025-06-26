Председатель правления CATL Робин Цзэн изложил видение глобального перехода к нулевому углеродному балансу    

Д-р Робин Цзэн (Robin Zeng), председатель правления и генеральный директор компании Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), выступил с речью на второй Конференции по научно-техническому обмену в рамках инициативы «Пояс и путь». В своей речи д-р Цзэн подробно рассказал о приверженности CATL открытому сотрудничеству и взаимовыгодному развитию в глобальном масштабе с особым вниманием к созданию возможностей для стран с развивающейся экономикой.

В ходе выступления д-р Цзэн подчеркнул готовность компании CATL укреплять глубокую промышленную кооперацию и делиться передовыми технологиями для ускорения глобального энергетического перехода. «У нас есть множество вариантов сотрудничества, — заявил д-р Цзэн. — Компания CATL готова вместе строить заводы, создавать совместные предприятия и заключать коммерческие соглашения о предоставлении лицензий на использование технологий». Этот дух сотрудничества занимает центральное место в стратегии CATL по созданию локализованных экосистем и поддержке партнеров по всему миру на пути к углеродной нейтральности.

Подчеркивая значительные возможности электрификации транспорта, компания CATL отмечает быстрые темпы роста рынка электромобилей в таких странах, как Таиланд, Малайзия и Индонезия. Компания CATL активно развивает партнерские отношения в регионе, примером чего может служить сотрудничество с Arun Plus в Таиланде для поставки аккумуляторов и поддержки стремления этой страны стать центром производства электромобилей в Юго-Восточной Азии и совместное развитие полной промышленной цепочки создания стоимости, от добычи до переработки, для локализации экосистемы электротранспорта Индонезии.

Помимо транспортной отрасли, комплексные решения CATL в области безуглеродных технологий охватывают инновационные системы накопления энергии, которые имеют решающее значение для раскрытия полного потенциала возобновляемых источников энергии. Cетеобразующие системы накопления энергии компании позволяют создавать независимые микросети, которые необходимы отдаленным регионам и промышленным объектам. Одним из ярких примеров является аккумуляторная система накопления энергии емкостью 19 ГВтч, питающая экологичный центр обработки данных для ИИ с нулевым выбросом углерода компании Masdar в ОАЭ.

Чтобы способствовать обороту аккумуляторных батарей в обществе, компания CATL планирует к 2025 году развернуть 1000 станций Choco-Swap. Компания расширяет свое присутствие в САР Гонконг и САР Макао, а также официально ведет строительство первой в Гонконге станции Choco-Swap. В среднесрочной перспективе компания CATL рассчитывает совместно с партнерами из автомобилестроительной отрасли организовать 10 000 станций. Кроме того, передовая технология переработки батарей компании CATL, которая в прошлом году переработала 130 000 тонн отработанных батарей, подчеркивает твердую приверженность компании экономике замкнутого цикла.

Д-р Цзэн также упомянул концепцию «промышленной декарбонизации», представив ее как трансформацию отраслей с традиционно высоким энергопотреблением за счет новых энергетических решений, например использования гидрометаллургии для сокращения выбросов углерода. Этот подход в сочетании с «индустриализацией новой энергетики» направлен на создание новых двигателей экономического роста и путей экологичной трансформации, что особенно актуально для стран, стремящихся к модернизации промышленности и устойчивому развитию.

Стратегия CATL включает формирование глобальной производственной сети для обеспечения поставок и развития мирового рынка, о чем свидетельствуют крупные инвестиции компании в европейское производство, включая крупнейшую в Европе аккумуляторную базу в Венгрии и новый совместный со Stellantis завод в Испании. Целью реализации этих инициатив является глубокая интеграция CATL в региональные цепочки новой энергетики для укрепления своего значения для местных экономик и ускорения технологического прогресса.

Компания CATL имеет более 43 000 патентов и ежегодно инвестирует в исследования и разработку новых аккумуляторов около 20 миллиардов юаней, продолжая создавать инновационные материалы, химические системы и прочее для аккумуляторов. В 2024 году компания CATL заняла второе место среди китайских компаний по количеству поданных за рубежом патентных заявок.

«Являясь мировым лидером инноваций и технологий, компания CATL готова сотрудничать с деловыми и научными сообществами всех стран-партнеров мира, — заявил, подводя итоги, д-р Цзэн. — Мы стремимся в интересах человечества внести свой вклад в создание новой энергетики, устойчивое развитие и построение общества, которое ждет общее будущее!»

Компания рассчитывает добиться углеродной нейтральности своих заводов уже в этом году и стремится достичь углеродной нейтральности всей своей цепочки поставок аккумуляторов к 2035 году.