Представлен новый онлайн-курс повышения квалификации специалистов в области лазерной эпиляции

На фоне растущего интереса к лазерной косметологии и расширения рынка эстетических услуг всё больше специалистов обращают внимание на системное и доказательное обучение. Несмотря на обилие контента в интернете, начинающим мастерам и даже опытным практикам порой сложно отличить проверенные методики от неполных или устаревших подходов.

В ответ на этот запрос компания Magic Lasers представила новый онлайн-курс повышения квалификации: «Лазерная эпиляция: совершенство техники и ведение пациента». Программа стартует 10 июля 2025 года и адресована как новичкам, так и действующим специалистам, желающим углубить знания и скорректировать рабочие навыки.

Курс построен на практическом разборе типичных ошибок, таких как: неправильная настройка параметров (флюенс, частота), несоблюдение техники прохождения манипулой по коже и недостаточный учёт индивидуальных реакций пациента. Ведущая курса — Мария Валуева, врач-дерматовенеролог и сертифицированный тренер, подчёркивает, что цель обучения — не только передача знаний, но и формирование уверенности в работе.

«Мы часто видим, что даже опытные мастера допускают системные ошибки: неправильно рассчитывают флюенс, дублируют вспышки, работают с отрывом манипулы от кожи. Курс построен не на теории, а на разборе реальных ситуаций. Моя задача состоит в том, чтобы каждый участник курса работал увереннее и безопаснее», — отмечает Валуева.

Образовательные инициативы Magic Lasers уже зарекомендовали себя в профессиональной среде, и компания продолжает развивать это направление, делая ставку на системное повышение квалификации специалистов в области лазерной эпиляции.