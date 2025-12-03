Премьера документального цикла «План голода. Истоки геноцида»  на телеканале «Звезда»

В декабре на телеканале «Звезда» состоится премьера шестисерийного документального цикла «Голод», созданного Фондом военно-исторического кино при поддержке грантов Президентского фонда культурных инициатив. Проект впервые в таком масштабе раскрывает историю нацистской стратегии массового уничтожения населения СССР путём преднамеренного голода — одного из ключевых и наименее известных элементов политики Третьего рейха на Восточном фронте.

В основу цикла по книге историка Егора Яковлева «Нацизм на оккупированных территориях Советского Союза» легли архивные документы, показания участников Нюрнбергского процесса, редкие кинохроники и научные исследования. Цикл создан по его книге, а также опирается на его многолетнюю работу по изучению нацистской оккупационной политики.

Премьера цикла «План голода. Истоки геноцида» состоится 3–4 и 8–11 декабря в 23:15 на телеканале «Звезда».

Проект создан Фондом военно-исторического кино при поддержке грантов Президентского фонда культурных инициатив. Продюсер — Илья Васильев, режиссер Александр Касьянов, сценаристы Ольга Булле и Наталья Карабаева.

В фильме подробно разбирается «план голода», или «план Бакке», целью которого было уничтожение миллионов жителей СССР с помощью голода. Авторы раскрывают одну из ключевых, но малоизученных пока составляющих нацистской политики на восточном направлении, разработанную весной 1941 года. Центральным источником является план экономической политики, составленный Гербертом Бакке, заместителем министра сельского хозяйства Германии. Именно этот документ определял использование голода как инструмента уничтожения 30 миллионов советских граждан, а также формировал логику этнической политики нацистов на оккупированных территориях.

Егор Яковлев — российский историк, блогер, редактор, специалист по истории Второй мировой войны, автор книг и научно-популярных проектов, просветитель, автор серии лекций и исследований о нацистских преступлениях на территории СССР. Создатель и директор научно-просветительского исторического проекта «Цифровая история». Его работы отличаются строгой фактологической базой и ориентированностью на широкую аудиторию; он вносит значительный вклад в популяризацию современной научной историографии войны. В 2023 году, согласно исследованию Европейского университета в Санкт-Петербурге, Е. Яковлев вошёл в число 50 лучших популяризаторов истории по версии профессиональных историков.

Цикл состоит из шести фильмов, каждый из которых раскрывает отдельный аспект реализации нацистской стратегии: «Голод. План Бакке» — происхождение и содержание майских директив 1941 года и их связь с задачами вермахта на первых этапах войны; «Голод. Расизм по наследству» — колониальный опыт Германской империи и других стран, ставший идеологической основой политики массового истребления на Востоке; «Голод. Блокада» — трагедия Ленинграда, механизмы алиментарной дистрофии и феномен выживания в условиях полной изоляции; «Голод. Пригороды Ленинграда» — судьба городов Пушкин, Павловск и других населённых пунктов, где смертность превысила показатели самой блокадной столицы; «Голод. Смерть за колючей проволокой» — политика содержания и массового уничтожения советских военнопленных, включая практику «эшелонов смерти» и производство суррогатного «русского хлеба»; «Голод. Война на уничтожение» — функционирование плана Бакке на всей оккупированной территории, включая массовую гибель мирных жителей, катастрофу в лагерях смерти и вывоз продовольствия в Германию.

Представленный в российской столице цикл обращается к фундаментальному вопросу исторической памяти: почему политика голода рассматривалась нацистским руководством как основной инструмент этнического уничтожения, и какую правовую оценку эти преступления получили в рамках международных и национальных судебных процессов. Существенное внимание уделено доказательной базе, позволившей квалифицировать блокаду Ленинграда как акт геноцида.