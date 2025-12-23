Премией “Врач с большой буквы” отмечены заслуги российских терапевтов и педиатров

В ноябре-декабре 2025 года в 10 регионах России прошли церемонии награждения национальной экспертной премии «Врач с большой буквы». В этот раз ее присуждали лучшим участковым педиатрам и терапевтам. Эта профессиональная награда учреждена «АльфаСтрахование — ОМС» и ежегодно вручается лучшим врачам-специалистам за соблюдение высоких стандартов качества оказания медицинской помощи и вклад в укрепление здоровья населения при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения, а также территориальных фондов ОМС.

В этом году награду получили участковые педиатры за помощь новорожденным и малышам до 2 лет и участковые терапевты за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лауреатами стали 58 специалистов амбулаторно-поликлинической службы из 10 регионов страны: Тульской, Новгородской, Брянской, Кемеровской, Тюменской, Мурманской, Омской и Челябинской областей, Краснодарского края и Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителей определяли по утвержденным критериям, которые включают итоги независимого аудита качества медицинской помощи, проводимого «АльфаСтрахование — ОМС». Совместно с главными внештатными специалистами регионов эксперты компании оценивали:

– у терапевтов: успешность ведения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией, хронической сердечной недостаточностью и другими заболеваниями;

– у педиатров: качество патронажа и регулярность наблюдения детей в возрасте до 2 лет одним участковым врачом, а также диспансерное наблюдение детей этой группы и полноту проведения обследований.

Главный приз для лауреатов — очная стажировка в ведущих профильных федеральных медицинских центрах страны по индивидуальным программам, разработанным с учетом пожеланий победителей премии и потребностей регионального здравоохранения. Так, участковые терапевты пройдут обучение в Национальном медицинском исследовательском центре кардиологии имени академика Е. И. Чазова, а участковые педиатры — в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова. Во время стажировок победители премии «Врач с большой буквы» получат ценные знания от признанных экспертов в области терапии, профилактической медицины, кардиологии и охраны здоровья детей; пройдут практику на клинической базе федеральных центров, отрабатывая новые навыки в симулированных условиях; а также обменяются опытом со своими коллегами из других регионов.

«Этой наградой мы поощряем лучших специалистов, поддерживающих высокие стандарты качества медицинской помощи, и даем им возможность углублять свои знания, повышать квалификацию и обмениваться опытом в федеральных центрах, где разрабатываются клинические рекомендации. Тем самым мы помогаем совершенствовать региональную медицину и работаем на сохранение здоровья населения. В этом плане цели премии напрямую отвечают задачам национального проекта о продолжительной и активной жизни», — отметил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков.

Премия «Врач с большой буквы» вручается с 2020 года медикам разных специальностей по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. В разные годы лауреатами становились врачи «красной зоны», врачи первичного звена — за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса, кардиологи и кардиохирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и реаниматологи для новорождённых, а также специалисты онкологической и гематологической служб.