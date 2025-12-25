Премия «МедиаКульт» отметила проект шинной отрасли

Торговый дом «Кама», официальный дистрибьютор Шинного комплекса KAMA TYRES, совместно с агентством Genius Group стал победителем премии «МедиаКульт» 2025 в номинации «Лучшая креативная концепция рекламного проекта» с проектом «Гастрономический гид от Viatti – „Есть куда“».

Проект получил высокую оценку за интеграцию автомобильной тематики с гастрономическими маршрутами по России, что позволило по-новому раскрыть философию бренда Viatti – вдохновлять на движение и новые впечатления.

«Viatti – это бренд для тех, кто любит проводить время за рулем и выбирает надежность. «Гастрономический гид» стал частью этой философии, объединяя качество наших шин с возможностью расширять географию поездок и открывать новые направления, вкусы и традиции. Победа в номинации подтверждает актуальность такого формата», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Проект «Гастрономический гид от Viatti» представляет собой коммуникационную концепцию, в которой шинный бренд интегрирован в маршруты путешествий по России. В центре идеи — серия рекомендаций о местах с локальной кухней и интересными гастрономическими точками, расположенными на популярных автомобильных направлениях. Такой формат позволяет по-новому подчеркнуть ценности бренда Viatti, связанные с дорогой, открытием новых маршрутов и поддержкой культуры путешествий.

Премия «МедиаКульт» ежегодно собирает лучшие проекты и команды в сфере рекламы, маркетинга и медиакоммуникаций, чтобы отметить их вклад, поддержать инновационные подходы и подчеркнуть важность креативности в развитии рынка.