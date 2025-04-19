Премьера фильма «Падение короны»: Взгляд на трагедию монархов

Культура
19 апреля 2025

26 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера исторической драмы «Падение короны», созданной командой, известной по фильму «Жанна Дюбарри», с продюсером Паоло Соррентино. Фильм выйдет в широкий прокат 3 апреля под брендом RWV Film.

На мероприятии присутствовали продюсер Ксения Мельниченко и директор по кинопрокату Дарья Рязанцева, которые поделились подробностями о создании картины и ее значении для современного кинематографа.

На премьере собрались такие звезды, как Алла Сигалова, Митя Фомин, Аркади Маилян, Ирина Хакамада, Олеся Судзиловская, Елена Валюшкина и многие другие. Гости с нетерпением обсуждали сюжет фильма и его историческую значимость.

«Падение короны» рассказывает о последних днях жизни Людовика XVI и Марии-Антуанетты в контексте бурных событий Французской революции. Режиссер Джанлука Йодиче погружает зрителей в атмосферу страха и неопределенности, когда королевская семья оказалась изолированной от мира и ожидала своего приговора.

Фильм предлагает уникальный взгляд на менее известный период жизни монархов, когда их власть была под угрозой. На премьере многие гости отметили глубокую эмоциональную нагрузку картины и ее способность заставить задуматься о судьбах людей на фоне исторических катастроф.

Идея фильма пришла к Джанлуке Йодиче после прочтения книги о суде над Людовиком XVI. Продюсеры стремились отразить личные драмы монархов в момент их падения и утраты власти.

«Падение короны» — это не просто историческая драма; это глубокое исследование человеческой природы и судьбы. Фильм выходит в прокат 3 апреля и обещает стать важным событием для любителей качественного кино. Не упустите шанс увидеть эту впечатляющую историю на большом экране!

Фотограф: Гена Авраменко

Алла Сигалова
Аркади Маилян
Ирина Хакамада
Меседа Багаудинова
Митя Фомин
Саша Морозова

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