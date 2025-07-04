Прием заявок на участие в новом сезоне акселератора «Фабрика видеоигр» открывается 2 июля

Приглашаются специалисты со всей страны: программисты, цифровые художники, дизайнеры и представители других профессий.

Столичный акселератор «Фабрика видеоигр» пройдет уже в четвертый раз. Прием заявок в новый сезон продлится с 2 по 18 июля в онлайн-формате. Участвовать могут как опытные команды, так и начинающие разработчики. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«К участию впервые приглашаются специалисты со всей России — программисты, цифровые художники, дизайнеры и другие. Жюри отберет два десятка наиболее перспективных проектов, авторы которых представят свои пилотные игры инвесторам», — рассказала Наталья Сергунина.

В программе «Фабрики видеоигр» запланированы индивидуальные консультации с ведущими экспертами, а также обучающие онлайн-курсы. Участникам помогут доработать и презентовать свои идеи.

За первые три сезона акселератора команды подготовили 60 пилотных версий видеоигр различных жанров. Общий объем привлеченных инвестиций составил 150 миллионов рублей.

По словам Натальи Сергуниной, город оказывает комплексную поддержку индустрии. Например, в инновационном центре «Сколково» сейчас создают первый в России кластер видеоигр и анимации.

Специалисты отрасли также могут рассчитывать на грантовую поддержку и возможность представить свои проекты в рамках зарубежных бизнес-миссий и международных отраслевых выставок. Так, в этом году компании из Москвы посетят мероприятия в Китае, Индонезии, Саудовской Аравии, Индии и других странах.