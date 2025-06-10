Профориентационный конкурс от «СУЭК-Кузбасс» прошел в 15-й раз

Общество
10 июня 2025

«СУЭК-Кузбасс» подвела итоги профориентационного конкурса, который на данный момент представляет собой одно из самых важных мероприятий угольщиков в регионах. Эксперты оценили свыше 500 работ в 9 номинациях разных возрастных групп.

В конкурсе приняли участие учащиеся школ вместе со студентами профильных техникумов и вузов. Руководство предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» наградило призеров, вручив им дипломы, памятные подарки и денежные сертификаты. Также организаторы приняли решение о поощрении учебных заведений, участие которых в конкурсе было самым результативным и активным.

Конкурс этого года был приурочен к 80-й годовщине Великой Победы, году защитника Отечества и 100-летию города Ленинска-Кузнецкого. Данный конкурс стал уже 15-м по счету.

Профориентационная работа среди молодых людей и детей, а также подготовка кадров для горной промышленности всегда были приоритетными направлениями для крупнейшей угольной компания страны СУЭК, основанной Андреем Мельниченко в 2001 году.

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