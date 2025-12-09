Промышленная медицина в действии: на «Роствертоле» заработал многофункциональный медцентр

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех и «Центравиамед» (ЦАМ) открыли новый медицинский центр для работников одного из крупнейших вертолетостроительных предприятий страны – АО «Роствертол». В поликлинике можно будет провести широкий спектр исследований и получить консультации специалистов. Проект реализуется в рамках внедрения модели цеховой медицины, разработанной Госкорпорацией Ростех.

Поликлиника ЦАМ позволяет проводить амбулаторный прием, инструментальные и диагностические исследования, лабораторную диагностику, ультразвуковые и функциональные исследования, эндоскопию, стоматологические услуги, физиотерапию и массаж.

«Сохранение здоровья сотрудников – один из приоритетов холдинга «Вертолеты России». В рамках проекта Госкорпорации Ростех по внедрению производственной медицины мы открываем новую современную поликлинику. Высококачественное оборудование и хорошая оснащенность новых медцентров позволяют проводить диагностику, консультации и восстановительное лечение без отрыва от производства. Таким образом мы обеспечиваем профилактику и повышаем оперативность выявления заболеваний», — рассказал генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.

Кроме того, медцентр оказывает медицинскую помощь в условиях дневного стационара, предлагает круглосуточное дежурство фельдшеров, обязательные медицинские осмотры работников, а также предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей.

«Главными принципами промышленной медицины на предприятии остаются приоритетность первичной профилактики, уменьшение воздействия факторов риска и формирование здорового образа жизни. Иными словами, наша задача – контролировать и поддерживать здоровье работников производств. Причём речь идет не только о профессиональных болезнях – регулярное и своевременное посещение поликлиник, которым люди зачастую пренебрегают, позволяет существенно снизить заболеваемость и предотвратить серьёзные осложнения», — подчеркнула генеральный директор АО «Центравиамед» Диана Николаева.

Сегодня Ростех внедряет модель промышленной медицины на своих предприятиях, чтобы обеспечить непрерывное наблюдение за здоровьем работников. При поддержке ЦАМ уже созданы более 90 здравпунктов и поликлиник на крупнейших промышленных предприятиях по всей России. В проекте участвуют заводы ОАК, ОДК, КРЭТ, «Вертолетов России», НПК «Техмаш» и другие. На предприятиях, где реализован проект, отмечено снижение заболеваемости на 30%.