Прощание со Всемирными играми: дружба остается навсегда. Иностранные журналисты благодарят волонтеров подарками

В Чэнду завершились Всемирные игры. По сообщению Hongxing News, на прощание волонтеры-медиаассистенты получили памятные подарки от журналистов со всего мира. Эти подарки стали свидетельством международной дружбы, зародившейся за десять с лишним дней совместной работы.

Выступая «мостом коммуникации» для иностранных журналистов, волонтеры-медиаассистенты благодаря переводу, координации и другой поддержке стали их незаменимыми партнерами на время соревнований.

Чешский журналист написал на открытке для медиаассистента Вэй Юнцзя: «Спасибо за помощь, заботу и информационную поддержку. Теперь всякий раз, вспоминая Всемирные игры в Чэнду, я буду вспоминать и тебя. Спасибо, что познакомил меня с вашей культурой. Если приедешь в Чехию, я обязательно покажу тебе все достопримечательности».

Волонтеры Юго-Западного транспортного университета Лю Цзинъе и Ши Цзылэ из японской языковой группы успешно помогли двум японским журналистам решить проблему с регистрационными карточками. «Два журналиста, ровесники моего отца, торжественно поклонились мне в знак благодарности. В тот момент я почувствовала особую ценность своей работы», — вспоминает Лю Цзинъе. Позже японские журналисты подарили двум волонтерам маленькие зеркальца, привезенные из Японии. Ши Цзылэ добавляет: «Мы начали общаться онлайн еще до их приезда в Чэнду. Они рассказали, что побывали более чем в сорока странах и регионах, но в Китае оказались впервые. “Благодаря тебе мы заранее знали, что Китай — прекрасная страна, а Чэнду — замечательный город, и очень ждали этой поездки”».

Медиаассистент французской группы Дуань Хайсуань получила от французского журналиста две совместные фотографии, одну из которых он сделал украдкой, пока она отдыхала. «Такие шутливые моменты бывают только между друзьями — это было так неожиданно и приятно», — смеется Дуань Хайсуань. Во время работы Дуань Хайсуань сопровождала журналиста на улицу Чуньсилу, в район Тайгули и на базу панд. Во время одной из прогулок журналист спросил, есть ли у нее друзья во Франции. Узнав, что нет, он сказал: «Теперь есть — это я».

Для этих медиаассистентов, в основном студентов и магистрантов, участие во Всемирных играх в Чэнду значило гораздо больше, чем просто выполнение обязанностей волонтера.

«Возможность участвовать в таком международном мероприятии — это уже бесценный опыт», — говорит Вэй Юнцзя. После систематической подготовки и практической работы каждый волонтер нашел свое призвание и внес вклад в успешное проведение Игр.

Дуань Хайсуань расширила свои горизонты благодаря этой работе. Ей особенно запомнились моменты, когда спортсмены из разных стран обнимались после соревнований, а восторженные возгласы тренеров сливались с аплодисментами зрителей. Это вдохновило ее на дальнейшее развитие: «Хочу еще усерднее учиться, выйти на более широкую международную арену и показать миру потенциал китайской молодежи».

Лю Цзинъе и Ши Цзылэ отметили преображение города: «После проведения Универсиады, Всемирных игр и других международных соревнований в Чэнду появляется все больше спортивных объектов, растет увлеченность горожан спортом, и весь город становится более динамичным».

Грандиозное событие завершилось, но дружба продолжается. Приглашения, написанные на открытках, и чувства, вложенные в подарки, обязательно преодолеют любые расстояния и напишут новые страницы этой истории в будущем.