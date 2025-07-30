ПСБ наградил победителей конкурса «Знай наших» юридическим сопровождением от ПРАВОКАРД

Банк ПСБ стал партнером номинации для предпринимателей Донбасса и Новороссии в рамках конкурса растущих брендов «Знай наших» – проекта, направленного на поддержку и развитие российского бизнеса. Победители номинации «Бренды исторических регионов. Энергия созидания» получили сертификаты от группы компаний «ПРАВОКАРД» на годовое юридическое сопровождение, а также поездку в Китай с деловой миссией в составе российской делегации предпринимателей, планшетные компьютеры и отмену комиссии за ведение расчетного счета сроком на один год.

Сертификаты на юридическое обслуживание действуют 12 месяцев и включают набор услуг: доступ к базе типовых форм и шаблонизатору договоров; ежемесячный обзор изменений в законодательстве; безлимитный доступ к калькулятору пени, неустоек, госпошлин; устные консультации юриста; письменные консультации юриста или экспертиза договора.

В качестве бонуса предпринимателям доступна проверка на утечки данных и оформление налогового вычета со скидкой 30%.

Этот проект – пример синергии бизнеса и социальной ответственности. ПРАВОКАРД и ПСБ объединяют усилия, чтобы дать предпринимателям не только поддержку, но и реальные инструменты для устойчивого развития.

«Сегодня особенно важно оказывать всестороннюю поддержку предпринимателям в новых субъектах. ПРАВОКАРД уже участвует в проекте «ПСБ Право», в рамках которого предприятиям и населению новых субъектов оказано более 40 тысяч юридических услуг. Участие ПРАВОКАРД в конкурсе «Знай наших» – закономерное продолжение наших инициатив, позволяющее не просто наградить лучших, но и обеспечить их полноценной юридической защитой. Мы уверены: сильный бизнес начинается с уверенности в завтрашнем дне – и правовая поддержка играет в этом ключевую роль», – комментирует Сергей Голиков, генеральный директор ПРАВОКАРД.

«ПРАВОКАРД» (ООО «Юридические решения») – российская мультисервисная платформа с 15-летним опытом и репутацией надёжного партнёра для 100+ федеральных компаний. Качество и профессионализм команды подтверждаются высоким клиентским рейтингом – 4,87 из 5 и многолетним партнёрством с банками, страховыми компаниями и крупными предприятиями.