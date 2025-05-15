Психолог Елена Гриценко-Бринкман рассказала, что происходит за закрытыми дверями психологических консультаций

– Добрый день, Елена! Спасибо, что согласились пообщаться с нами. Вы начали свой путь в психологии довольно необычно. Расскажите, как вы пришли к этой профессии?

– Добрый день! Да, мой путь действительно был интересным. Я выросла в семье ученых, где оба родителя были докторами наук, и у меня не было шансов не влюбиться в книги. В 13 лет я прочитала книгу «Феномены мозга» величайшего ученого Владимира Бехтерева, и это вдохновило меня на выбор профессии в области психиатрии. Однако жизнь внесла свои коррективы, и я окончила Институт нефти и газа им. Губкина с красным дипломом. Я работала в различных сферах, но в конечном итоге поняла, что мое призвание — это психология.

– Интересно! Как ваш инженерный опыт повлиял на вашу работу психологом?

– Мой инженерный опыт и системное мышление помогают мне всесторонне анализировать проблемы клиентов, видеть ее как целиком, так и связи между ее частями. Это позволяет мне подходить к каждому случаю с разных сторон и находить нестандартные решения. Например, я заметила, что многие из моих клиентов — мужчины, что опровергает распространенный миф о том, что мужчины редко обращаются к психологам.

– Вы также работаете с экспатами и детьми. Как это происходит?

– Работа в международной компании дала мне возможность глубже понять французскую культуру. Я помогаю экспатам адаптироваться к жизни в новой стране и улучшить навыки управления персоналом. Кроме того, я начала работать с детьми и подростками благодаря запросам от французских клиентов. Я владею русским и французским языками, что позволяет мне эффективно работать с билингвами и их семьями.

– Как вы видите процесс обучения в психологии?

– Обучение психологии — это бесконечный процесс. Я продолжаю учиться у лучших специалистов, регулярно прохожу супервизии и личную терапию, чтобы быть максимально эффективной для своих клиентов. Важно, чтобы психолог не только обучал, но и сам развивался.

– Елена, расскажите, чем вы занимаетесь в настоящее время?

– Сегодня я являюсь основателем психологического кабинета «PsyFitness», где работаю в формате индивидуального консультирования, а также с детско-родительскими и партнерскими проблемами. Кроме того, я провожу авторские группы и тренинги. Несколько лет назад я разработала уникальную программу психологической помощи для женщин, которые тяжело переживают кризис среднего возраста, под названием «Зрелая эстетика. МеноОптимизм».

Важной частью моей работы является преподавание; я являюсь преподавателем, спикером и сертифицированным супервизором Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, где помогаю начинающим специалистам совершенствовать свои навыки. Однако основное направление моей деятельности, безусловно, связано с консультированием.

– Как проходит процесс психотерапии с вашими клиентами?

– На консультациях я создаю безопасное пространство, где клиенты могут открыто делиться своими переживаниями. Вместе мы составляем план терапии и определяем, с чего начать — будь то навыки регуляции эмоций или уверенного общения. Я убеждена, что универсальных методов терапии не существует, так как каждый человек уникален, и мы создаем свой особый терапевтический процесс.

Мы будем вести диалог, и я буду задавать специальные, на первый взгляд простые, но глубокие вопросы, чтобы и мне, и вам стало ясно, что именно представляет собой ваша проблема. После этого мы вместе найдем пути её решения.

В начале работы мы совместно составим и согласуем план терапии, определяя, что именно мы будем делать для улучшения вашего состояния. Вы сможете выбрать, с чего начать: возможно, это будут навыки контроля за гневом или тревогой, уверенного выражения своих потребностей или отстаивания своих границ — всё зависит от ваших индивидуальных потребностей.

Я твердо верю в то, что нет универсальных терапевтических методов — каждый человек уникален. Мне очень близки слова Ирвина Ялома: «Для каждого пациента терапевт должен создавать свой язык терапии». Я стараюсь, чтобы с каждым клиентом у нас был свой особый терапевтический танец.

Между встречами я буду давать вам несложные задания, которые помогут ускорить процесс терапии. Выполнять их необязательно, но результаты будут более заметными, если вы решите их выполнить. В каждом дне — 1440 минут. Вы сами решаете, стоит ли потратить 10 минут — 1/144 этого времени — для достижения действительно хорошего результата.

– Каковы ваши ожидания от клиентов в процессе терапии?

– Важно понимать, что терапия не поможет всем. Чуда не произойдет, если человек не готов изменить свою жизнь. Терапевт не может сделать что-то за клиента; требуется мужество и терпение. Я всегда рядом, чтобы направлять и поддерживать на этом пути.

– Как вы сами относитесь к своей профессии?

– Психология — это лучшее, что случалось со мной в профессиональной деятельности. Я люблю свою работу и счастлива видеть изменения к лучшему в жизни моих клиентов. Каждый день я обучаюсь у них новому опыту и мужеству быть.

– Большое спасибо за интересный разговор! Желаем вам успехов в вашей важной работе!

-Спасибо! Буду рада помочь еще раз.

Елена Гриценко-Бринкман – психолог, КПТ-терапевт, руководитель психологического кабинета «PsyFitness». Стаж работы более 20 лет.