Пятнадцать лет света: как психологический центр «Свет Маяка» помогает людям находить путь к себе

4 апреля в Ростове-на-Дону прошло торжественное мероприятие, посвящённое 15-летию со дня основания психологического центра «Свет Маяка». За годы работы центр стал одним из самых узнаваемых и уважаемых пространств профессиональной помощи и личностного роста на юге России. Его основательница — Светлана Александровна Ященко, семейный психолог с более чем 20-летним стажем, преподаватель, тренер, член Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP).

Праздничный вечер объединил гостей, клиентов, выпускников обучающих программ и партнёров центра. С первых минут в зале царила тёплая атмосфера — звучала музыка, демонстрировались видеоролики с отзывами клиентов, участники получали анкеты для участия в праздничной лотерее и знакомились с историей центра на слайдах.

С приветственным словом выступила Эльвира Дьяченко — бизнес-тренер, магистр психологии, специалист в сфере продаж, переговоров и эффективных коммуникаций. Она не только задала тон вечеру, но и подчеркнула ценность взаимодействия и поддержки внутри психологического сообщества. Эльвира тепло представила Светлану Ященко, отметив её профессиональный путь, достижения и человеческую щедрость.

В центре «Свет Маяка» работают 13 высококвалифицированных специалистов. В их числе:

• Светлана Александровна Ященко — основатель, ведущий семейный психолог, преподаватель;

• Эльвира Юрьевна Дьяченко — бизнес-тренер, модератор мероприятий центра;

• Полонская Елена Викторовна — детский, подростковый психолог и семейный психолог;

• Диана Викторовна Гуренко — детский и подростковый психолог, специалист по детско-родительским отношениям;

• Евгения Юрьевна Катальницкая — детский психолог, специалист по детско-родительским отношениям;

• Дреманова Анна Вячеславовна — клинический психолог;

• Яценко Алена Сергеевна — детский и подростковый психолог, специалист по детско-родительским отношениям;

• Алексеева Оксана Алексеевна — семейный психолог, телесный терапевт;

• Яценко Анна — координатор, ведущая интерактивных блоков на мероприятиях.

За 15 лет в центре проведено более 48 600 консультаций, а ежегодно проходит более 1 260 тренинговых часов. Здесь активно развиваются как индивидуальные, так и семейные направления психологической помощи, а также проводится обучение для профессионалов. Более 270 психологов прошли длительные обучающие программы под руководством Ященко, и многие из них уже открыли собственные центры по всей России и за рубежом.

На мероприятии гости участвовали в праздничной викторине о жизни центра, весёлых конкурсах, посвящённых Году защитника Отечества, а также посетили тематические мастер-классы от вышеуказанных специалистов. Среди тем — гармония в семье, воспитание с радостью, женственность и внутренний ресурс, управление эмоциями, нейрографика для целеполагания, а также глубокая работа для практикующих психологов.

Светлана Ященко — не только практикующий психолог, но и автор статей в известных изданиях Forbes, Psychologies, Scopus, РИНЦ, участник теле- и радиопрограмм, преподаватель двух московских вузов. Её путь — это пример гармоничного сочетания профессионализма и человеческого участия. В её центре особая атмосфера — на полках стоят подаренные клиентами маяки: подушки, статуэтки, чашки и даже картины, что подчеркивает символическую миссию центра — освещать путь тем, кто в поиске себя и своей внутренней опоры.

Завершился праздник розыгрышем призов и зажигательной танцевальной практикой, в которой приняли участие как гости, так и специалисты центра. Эти танцы стали финальным аккордом вечера — символом освобождения, единства и радости.

Центр «Свет Маяка» за 15 лет стал не просто местом помощи, а целым миром, где каждому находят индивидуальный подход, верят в потенциал человека и помогают выйти на свет даже из самых сложных жизненных ситуаций. Впереди — новые проекты, встречи и тысячи счастливых историй клиентов, для которых центр стал настоящим маяком в жизни.