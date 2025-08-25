Пятые всероссийские соревнования «Теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» пройдут в Москве при поддержке Фонда его имени

30 августа 2025 г. в Москве стартует ежегодный «Всероссийский теннисный турнир памяти Ю.М. Лужкова», организованный Федерацией тенниса г. Москвы и Фондом Юрия Лужкова при поддержке Департамента спорта г. Москвы и Федерации тенниса России.

Ежегодный турнир памяти Ю. М. Лужкова пройдет на кортах теннисной школы «Белокаменная» и продлится до 6 сентября. В последний день турнира состоятся финальные матчи за призовые места и церемония награждения победителей.

В турнире примут участие более ста юных спортсменов, юношей и девушек до 15 лет, представляющих теннисные школы со всей страны. В зависимости от результатов турнира все участники смогут получить квалификационные очки в системе Российского теннисного турнира (РТТ) и подтвердить свои спортивные разряды. Руководителем турнира является Наталия Александровна Камельзон, первый вице-президент Федерации тенниса города Москвы и заслуженный тренер России.

«Всероссийский теннисный турнир памяти Ю. М. Лужкова» проводится с 2020 года, являясь данью памяти Юрию Михайловичу Лужкову, возглавлявшему Правительство Москвы на протяжении 20 лет, его огромному вкладу в развитие российского и московского спорта и в особенности многолетней поддержке российского тенниса.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина сообщила: «Фонд каждый год с большой радостью поддерживает Всероссийский теннисный турнир памяти Юрия Михайловича Лужкова. В этом году соревнования пройдут уже в пятый раз и соберут на кортах будущих теннисных легенд со всех уголков страны. Приглашаем всех любителей тенниса отметить пятилетие турнира и сделать его настоящим спортивным праздником!»

Детская теннисная школа «Белокаменная», на кортах которой проходит турнир в этом году, также была одним из проектов, воплощение которых стало возможно только благодаря личной поддержке Ю. М. Лужкова. Школа открылась в далеком и сложном 1994 году при активном участии Юрия Михайловича.

Фонд Юрия Лужкова предоставит победителям призовые денежные сертификаты и памятные подарки юным спортсменам.

Всероссийский турнир войдет в цикл памятных мероприятий в честь отмечаемого в 2026 году 90-летия со дня рождения Ю. М. Лужкова. Фонд Юрия Лужкова реализует и поддерживает многочисленные проекты, развивающие образование, культурную и общественную жизнь москвичей и россиян, что было близко и дорого Юрию Михайловичу.

На фото: Елена Батурина, Председатель Фонда Юрия Лужкова