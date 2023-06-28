«Р7-Офис» безвозмездно передаст лицензии в 364 школы Чувашской Республики

Общество
28 июня 2023

Разработчик «Р7-Офис» подписал с Минобразования Чувашской Республики соглашение о сотрудничестве.

Лицензии на офисную среду для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» получат 364 школы Чувашской Республики. Соответствующее соглашение было подписано между «Р7-Офис» и Министерством образования Чувашской Республики.

Разработчик также передаст лицензии на офисный пакет для региональных дошкольных общеобразовательных организаций, учреждений для детей-сирот, дополнительного образования, а также среднего профессионального образования.

Преподаватели и учащиеся получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ «Р7-Офис». В его состав входят редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформа для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтой.

Разработчик уже не первый год передает лицензии в региональные образовательные учреждения. Это часть стратегии компании, которая направлена на популяризацию современных многофункциональных российских IT-решений. 

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