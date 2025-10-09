Рабочий Казанского вертолетного завода занял призовое место на Всероссийском конкурсе профмастерства

Сотрудник Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) Дамир Касимов занял второе место в номинации «Слесарь-инструментальщик» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Федеральный этап конкурса проходил с 30 сентября по 2 октября на территории Смоленской области.

За звание лучших в номинации «Слесарь-инструментальщик» боролись семь участников, которые представляли разные российские регионы. От Республики Татарстан в состязаниях принял участие казанский вертолетостроитель Дамир Касимов – в июне он занял первое место во время регионального конкурсного этапа, проходившего в Производственно-учебном центре КВЗ.

«Мы выполняли теоретические и практические задания. Например, нам надо было изготовить деталь по чертежу, – поделился Дамир Касимов. – Работа слесаря-инструментальщика интересная и увлекательная, а главное – разнообразная, в ней мало рутинных заданий, всегда нужно проявлять творческий подход»

Дамир Касимов пришел на завод сразу после армии и вот уже девять лет помогает строить винтокрылые машины. Он работает в цехе изготовления средств механизации и нестандартного оборудования, и за время трудового пути не раз был отмечен за профессионализм и добросовестное выполнение своих обязанностей.

«Работники предприятий холдинга традиционно демонстрируют высокий уровень подготовки, занимая призовые места на конкурсах профессионального мастерства. Это очередное свидетельство их компетентности и стремления к постоянному росту. Мы активно поддерживаем специалистов в развитии их навыков, например, сегодня в Казани, на базе Производственно-учебного центра, у заводчан есть возможность повышать свою квалификацию и осваивать новые направления деятельности. Подобный подход обеспечивает возможность самореализации сотрудников, способствует формированию крепкого кадрового потенциала», – отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России», куратор Бурятского и Приморского региональных отделений Союзмаш России Николай Колесов.

Победителей и призеров конкурса наградил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Организатором масштабных всероссийских состязаний по профмастерству является Министерства труда и социальной защиты РФ при поддержке федеральных и региональных органов власти, объединений работодателей и профсоюзов. Оператор – ВНИИ труда.

Победители федеральных этапов конкурса получат денежные награды: за первое место – 1 млн рублей, за второе место – 500 тыс. рублей, за третье место – 300 тыс. рублей.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. За всю историю финалы состязаний проводились в 45 регионах России: от Калининграда до Камчатки. Конкурс стал частью национального проекта «Кадры», инициированного Президентом Российской Федерации.