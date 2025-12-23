RadaNik анонсировала клип о неразрывной связи поколений

Известная этно-фьюжн-группа RadaNik выпустила официальный видеоклип на пронзительную патриотическую композицию «Песня солдата Генки». Визуально сильная и эмоциональная работа стала отражением идеи национального единства, героизма защитников Отечества и ценности мирной жизни.

Организатором выпуска клипа выступила АНО «НАШИМ ГЕРОЯМ» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ).

Видеоряд искусно соединяет исторические кадры времен Великой Отечественной войны и события современности, создавая мощный мост между подвигами прошлого и настоящего. В центре сюжета — история подростка, ожидающего возвращения отца. Через его воспоминания о дедушке-ветеране зритель понимает: связь поколений, отвага и любовь к Родине не ослабевают. Они живы как в действиях на передовой, так и в памяти, семейных ценностях и надежде тех, кто ждет. Финал, где отец возвращается домой, символизирует веру в воссоединение и общее будущее.

Музыкальную основу клипа составила песня, созданная в соавторстве участниками группы: музыка Радды Эрденко и Николая Цихелашвили, слова Николая Цихелашвили и Марины Гауэр.

«Работа над этим клипом «Песня солдата Генки» была для нас не просто творческой задачей, а глубоко личной миссией, — делится музыкант Николай Цихелашвили. — Мы стремились создать не просто иллюстрацию к песне, а мощное визуальное высказывание, которое объединит поколения, напомнит о великих подвигах и силе духа нашего народа. Надеюсь, каждый зритель почувствует эту неразрывную связь с историей Родины».