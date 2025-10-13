«Разумная декарбонизация» — одна из ключевых тем IV научно-практической конференции имени И. П. Афанасьева

7 и 8 октября в рамках деловой программы Петербургского международного газового форума состоялась IV научно-практическая конференция «Развитие нефтегазоперерабатывающих производств и перспективные технологии переработки углеводородного сырья». Организаторами мероприятия выступили компании «Газпром переработка» и «Газпром переработка Благовещенск», Российское газовое общество и «ЭФ-Интернэшнл».

С 2024 года конференция носит имя Игоря Павловича Афанасьева — первого генерального директора «Газпром переработка Благовещенск», многие годы проработавшего в структуре «Газпром переработки».

Участие в деловом событии приняли более 150 человек — это представители ведущих российских предприятий, научно-исследовательских институтов, университетов, проектных и инжиниринговых организаций, поставщики и производители технологического оборудования, разработчики компьютерного программного обеспечения.

«Конструктивный диалог науки, бизнеса и государства позволяет запускать проекты, которые дают реальный эффект для экономики и общества», — подчеркнул Айрат Ишмурзин, генеральный директор «Газпром переработки».

Всего в рамках первого дня было заслушано 20 докладов. Модератором пленарного заседания выступил Юрий Лебедев, начальник Департамента ПАО «Газпром». Он отметил, что сегодняшние реалии и жесткая конкуренция на мировых рынках требуют от российской газоперерабатывающей и газохимической отраслей повышения эффективности бизнеса и рационализации производственных затрат. Говоря о масштабных проектах, Юрий Владимирович упомянул Амурский газоперерабатывающий завод: «Амурский ГПЗ — новый завод, и на его опыте мы устанавливаем новые стандарты работы в нашей отрасли, оптимизируем процессы и нормативы. Это касается, в частности, сроков ремонтов оборудования».

Второй день конференции посвятили панельным дискуссиям. На круглом столе «Современные вызовы системы подготовки специалистов нового поколения для газовой отрасли» эксперты затронули острые вопросы кадрового обеспечения, развития инженерных направлений в высших школах, обменялись опытом межвузовского сотрудничества.

На сессии «Цифровизация газоперерабатывающей отрасли», собравшей наибольшее количество спикеров, детально рассмотрели процесс внедрения современных технологий в нефтегазовом секторе. Участники обсудили риски эксплуатации искусственного интеллекта, кибербезопасность производственных процессов, а также условия достижения технологического суверенитета.

Дискуссию «Углеродная нейтральность и обеспечение экологической безопасности газопереработки» посвятили инвестиционным стимулам реализации инициатив по углеродной нейтральности, стратегиям и методам углеродного менеджмента. Отдельное внимание спикеры уделили текущему статусу направлений деятельности нефтегазовых компаний в области декарбонизации в контексте действующего углеродного регулирования.

«Особую важность на пути к «разумной декарбонизации» на данный момент приобретает не только объединение усилий и компетенций со стороны отрасли, науки и регуляторов, но и понимание того, что как отрасль, так и национальная экономика — часть единой глобальной системы, абстрагироваться от которой невозможно», — подчеркнула Надежда Шевелева, модератор круглого стола.

Неформальную часть конференции дополнили интерактивные экспозиции. На мероприятии работала Лаборатория нейролингвистических и когнитивных функций Российского университета дружбы народов (R&D LAB RUDN). В режиме реального времени ученые провели более 100 персональных исследований. С помощью специализированного оборудования эксперты проанализировали биоритмы мозга участников эксперимента, зафиксировали уровень их концентрации и усталости.

Кроме того, были представлены новейшие достижения в области роботизации. Цифровой помощник «Газпром переработки» — робот-коммуникатор — приветствовал гостей и помогал в модерации пленарного заседания, отслеживая регламент выступлений спикеров. Все желающие могли сыграть партию в шашки с роботизированной рукой. Всеобщий восторг также вызвал робопёс, с которым участники мероприятия делали памятные фото.

Традиционно на площадке Петербургского международного газового форума развернулся проект «Почта «Газпром переработка». Гости форума могли отправить уникальную открытку, созданную искусственным интеллектом на основе фотографий сотрудников газоперерабатывающего холдинга.

Работу научно-практической конференции фиксировали журналисты издания «Эксперт. Центр аналитики». Благодаря мобильной видеостудии были записаны интервью с представителями нефтегазовой отрасли и государственных структур. Ролики станут частью мультимедийного блока в ежегодном партнерском диджитал-альманахе.