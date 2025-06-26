Развитие инфраструктуры стимулирует рост спроса на велошины в России

Шинный комплекс KAMA TYRES усиливает свое присутствие в сегменте велосипедных шин, обеспечивая надежные решения для катания по бездорожью, пересеченной местности и смешанным типам покрытий. Модель KAMA VELTA MT 220 стала доступна в ряде новых типоразмеров в диаметрах 26 и 29 дюймов, что делает ее еще более универсальной и востребованной среди широкого круга велосипедистов.

Расширение охватывает шесть типоразмеров, предназначенных для катания по смешанным и пересечённым маршрутам, включая лесные тропы, гравий и грунтовые дороги. Новые варианты шин включают размеры 26×1.95, 26×2.0, 26×2.125, 26×2.2, 29×2.125, 29×2.2

«Мы последовательно расширяем ассортимент внедорожных велошин, учитывая спрос на крупные типоразмеры, особенно в 29 дюймах», — прокомментировал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шины КАМА VELTA MT 220 ориентированы на активных велосипедистов, выбирающих маршруты по лесным тропам, гравию, грунтовым дорогам и легкому бездорожью. Оптимизированный рисунок канавок в сочетании с многогранными шашками обеспечивает эффективный дренаж и самоочищение. Направленный дизайн с ромбовидными элементами улучшает сцепление, повышает безопасность при движении на скорости и придает изделию выразительный внешний вид. Усиленная структура повышает стойкость к проколам и механическим повреждениям.

Решение по выпуску новых типоразмеров связано с устойчивым спросом на велосипеды с колёсами диаметром 29 дюймов — такие модели востребованы среди спортсменов и любителей кросс-кантри. В условиях постепенного восстановления российского велорынка и повышения интереса к локальным брендам, расширение продуктовой линейки может способствовать росту доли отечественной продукции в данном сегменте.

Согласно данным исследования Frank RG и Bike Retail Market, в 2024 году рынок велосипедов в России продемонстрировал рост на 8–10% по сравнению с предыдущим годом. Особую динамику показал сегмент горных и универсальных моделей, где велошины отечественного производства становятся заметной альтернативой импортным аналогам, учитывая изменение логистики и ограниченный доступ к зарубежным брендам.

Эксперты связывают рост спроса также с увеличением интереса к велотуризму и формированием новой инфраструктуры в ряде регионов. По прогнозам, в ближайшие два сезона сохранится тенденция к увеличению продаж в классе шин шириной от 2.0 до 2.2 дюйма, особенно в 29-дюймовом стандарте.