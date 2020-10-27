Развитие классических гимназий – часть объективного процесса появления в России элитного образования

В Москве в ПСТГУ обсудили методики классической школы, позволяющие показывать блестящие результаты на выпускных и вступительных экзаменах

9 октября в Москве прошла научно-просветительская конференция «Классическая гимназия и университет – преемственность и сотрудничество, подготовка к поступлению в вуз». Преподаватели гимназий и представители университетского сообщества встретились, чтобы обсудить тот уникальный потенциал воспитания будущих студентов, которым обладает только классическая школа. Несмотря на колоссальную разницу материальных и финансовых ресурсов, на государственных экзаменах выпускники классических гимназий зачастую показывают более успешные результаты, чем выпускники элитных коммерческих школ.

Особенно заметно преимущество классической схемы обучения при сдаче обязательных предметов – русского языка и математики, а также иностранных языков и предметов гуманитарного профиля (история, обществознание, литература).

Не последнюю роль в этом играет владение универсальными навыками работы с информацией, то, что в классическом образовании метко назвали «научение учиться».

Об античном наследии в современной русской культуре рассказал доктор филологических наук, профессор кафедры истории и теории литературы ПСТГУ Олег Николаевич Скляров. По его мнению, знание античной литературы, древних языков и философии позволяет выпускникам классических гимназий подходить к изучению гуманитарных дисциплин в вузе с хорошей погруженностью в контекст предмета. Таким образом, первые годы обучения не тратятся на знакомство студента с материалом и терминологией. Можно сразу приступать к научной работе.

Марина Валерьевна Пахолкина (кандидат филологических наук, заведующая кафедрой истории и теории литературы ПСТГУ) рассказала о принципах профессиональной ориентации выпускников гимназий и их адаптации в университете. Дополнительные дисциплины в образовательной программе классических гимназий, конечно, увеличивают учебную нагрузку и даже усложняют процесс подготовки к ЕГЭ, однако они способствуют успешной учебе студентов в университете. Развитие классических гимназий и специализированных лицеев является частью объективного процесса появления элитного образования в России, который нельзя игнорировать. Разрыв в качестве знаний у представителей молодого поколения с каждым годом заметно увеличивается.

Классические школы здесь выполняют важнейшую функцию связующего звена между общеобразовательной и высшей школой.

Добиваться всестороннего развития талантов и высокой мотивации гимназистов помогают особые методики обучения, вовлеченность родителей в образовательный процесс.

Участникам конференции был представлен опыт Семеновской классической гимназии, где для подготовки выпускников к поступлению в вуз применяется индивидуальный учебный план. На старшем курсе обучения он позволяет делить класс на профильные группы учащихся по выбранным предметным направлениям и заниматься интенсивной проектной интеллектуальной работой.

Еще одной эффективной методикой подготовки к поступлению в вуз признан учебный календарь старейшей в России православной классической гимназии «Радонеж». Учебная нагрузка является максимальной с 7-го по 10-й класс. В 11 выпускном классе нагрузка целенаправленно снижается, а студенты проходят специальные подготовительные курсы к поступлению в университет. Подготовительные программы реализуются за счет бюджета гимназии. Преподавателю даются и оплачиваются из бюджета гимназии дополнительные часы для работы с профильной группой учащихся (начиная с 9 класса).

В свою очередь, преподаватели Православного Свято-Тихоновского государственного университета рассказали о программах методической поддержки, которую может предоставить вуз, об адаптации материала для студентов, о качестве знаний, с которыми приходится работать.

В дискуссионной части конференции обсуждались вопросы вовлеченности родителей в учебный процесс. Присутствующим была представлена эффективная классическая методика «Классические беседы», позволяющая воспитывать всесторонне развитую личность не только в гимназии, но и в режиме семейного образования. Также был поднят весьма важный вопрос подготовки к Единому государственному экзамену в рамках классической школы.